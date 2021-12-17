У художников Киева могут отобрать сотни мастерских из-за новых тарифов на отопление

После недавнего решения Кабмина члены Киевской организации Союза художников вынуждены платить за свои помещения до 30 тысяч гривен в месяц. Этих денег у них нет, поэтому организацию могут признать банкротом, сообщил ее представитель в комментарии Фокусу.

Члены Киевской организации Национального Союза художников Украины (КОНСХУ) с декабря этого года из-за решения Кабинета министров от 10 ноября 2021 года вынуждены платить за отопление в мастерских в 7 раз больше, чем во время прошлого отопительного сезона. Теперь суммы в платежках могут достигать 30 тысяч гривен за одно помещение. Таких денег на оплату коммунальных услуг у столичных художников нет. Об этом в комментарии Фокусу сообщил художник, заместитель руководителя КОНСХУ Руслан Кутняк.

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Так, члены организации написали обращение на имя президента Зеленского с просьбой повлиять на Кабмин в вопросе снижения тарифа. В этом месяце им насчитали оплату за отопление мастерских, как промышленникам, по категории "другие потребители" — 2594,69 грн за 1 гигакалорию с коэффициентом 2,68 (6957,77 грн за 1 Гкал).

[ + – ] Обращение членов Киевской организации НСХУ к Зеленскому

Как рассказал Руслан Кутняк, ранее за отопление в одной мастерской, которых на территории Киева около 600, приходилось платить не более 2,6 тысяч гривен. В прошлый отопительный сезон для КОНСХУ действовал тариф "как для населения" с коэффициентом 1%

"Люди в шоке, безусловно. Этот коэффициент уничтожает и мастерские, и союз, и всех художников, которые сегодня работают в мастерских. Одна мастерская потребляет от 2 до 4 Гкал в зависимости от ее площади. Таким образом, только за мастерскую я должен отдать 15 тысяч гривен при моей зарплате в 7 тысяч. Еще у меня есть семья, дом…", — пожаловался художник.

По словам Руслана Кутняка, КОНСХУ, в которой состоят 1,5 тыс. художников, в связи с изменением тарифа грозит банкротство, а принадлежащие организации мастерские государство заберет через суд.

"Только приходят эти платежки, мы становимся банкротами… Я должен просто Зеленскому написать письмо, чтобы он принял в дар мою мастерскую и пусть, я не знаю, что он там будет делать, кокаин взвешивать или еще что… Какое сопротивление против такой машины?", — возмущен представитель организации.

В случае, если президент проигнорирует обращение, Руслан Кутняк не исключил, что художники выйдут на митинги с требованием вернуть тариф на отопление "как для населения".

Напомним, ранее Минэкономики спрогнозировало, что в 2022 году тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление вырастут на 15-20%.

Также Фокус писал о том, как в Николаеве у должника по коммунальным тарифам конфисковали автомобиль.