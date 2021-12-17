У художників Києва можуть забрати сотні майстерень через нові тарифи на опалення

Після нещодавнього рішення Кабміну члени Київської організації Спілки художників змушені платити за свої приміщення до 30 тисяч гривень на місяць. Цих грошей вони не мають, тому організацію можуть визнати банкрутом, повідомив її представник у коментарі Фокусу.

Члени Київської організації Національної Спілки художників України (КОНСХУ) з грудня цього року через рішення Кабінету міністрів від 10 листопада 2021 року змушені платити за опалення у майстернях у 7 разів більше, ніж під час минулого опалювального сезону. Тепер суми в платіжках можуть сягати 30 тисяч гривень за одне приміщення. Таких грошей на оплату комунальних послуг столичні художники не мають. Про це в коментарі Фокусу повідомив художник, заступник керівника КОНСХУ Руслан Кутняк.

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Так, члени організації написали звернення на ім'я президента Зеленського з проханням вплинути на Кабмін у питанні зниження тарифу. Цього місяця їм нарахували оплату за опалення майстерень, як промисловцям, за категорією "інші споживачі" — 2 594,69 грн за 1 гігакалорію з коефіцієнтом 2,68 (6 957,77 грн за 1 Гкал).

[ + – ] Звернення членів Київської організації НСХУ до Зеленського

Як розповів Руслан Кутняк, раніше за опалення в одній майстерні, яких на території Києва майже 600, доводилося платити не більше 2,6 тисячі гривень. Минулого опалювального сезону для КОНСХУ діяв тариф "як для населення" з коефіцієнтом 1%.

"Люди в шоці, безумовно. Цей коефіцієнт знищує і майстерні, і спілку, і всіх художників, які сьогодні працюють у майстернях. Одна майстерня споживає від 2 до 4 Гкал залежно від її площі. Так, лише за майстерню я маю віддати 15 тисяч гривень з моєї зарплати 7 тисяч. Ще маю сім'ю, будинок…" — поскаржився художник.

За словами Руслана Кутняка, КОНСХУ, в якій перебувають 1,5 тис. художників, у зв'язку зі зміною тарифу загрожує банкрутство, а майстерні, що належать організації, держава забере через суд.

"Тільки приходять ці платіжки, ми стаємо банкрутами... Я повинен просто Зеленському написати листа, щоб він прийняв у дарунок мою майстерню і нехай, я не знаю, що він там робитиме, кокаїн зважуватиме чи ще що... Який опір проти такої машини?" — обурений представник організації.

Якщо президент проігнорує звернення, Руслан Кутняк не заперечив, що художники вийдуть на мітинги з вимогою повернути тариф на опалення "як для населення".

Нагадаємо, раніше Мінекономіки спрогнозувало, що в 2022 році тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду й опалення зростуть на 15-20%.

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