За весь 2021 год за рубежом освободили 37 пленных граждан Украины, — Кулеба (видео)

Украинские силовики также провели успешную операцию по эвакуации украинских граждан из "талибского" Афганистана.

В течении 2021 года из плена за рубежом всего были освобождены 37 украинца, и около тысячи граждан Украины и члены их семей были эвакуированы из Афганистана после захвата власти в стране талибами. Об этом 17 декабря во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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[ + – ] Дмитрий Кулеба рассказал об освобождении из плена украинских граждан (смотреть с 17:45)

"Мы освободили из плена за границей в целом 37 украинцев, 6 моряков из пиратского плена, 5 украинских семей мы вернули из сирийских лагерей для беженцев", — сказал глава МИД.

Также министр упомянул, что Украина в этом году провела две беспрецедентные по масштабу и объему гуманитарные операции.

"В мае во время обострения в Секторе Газа Украина одной из первых провела успешную международную операцию и эвакуировала 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии", — сказал министр, отметив при этом, что Украина в таких ситуациях также помогает своим партнерам.

Далее Кулеба рассказал об успешной операции в Афганистане после того, как в стране "ухудшилась ситуация с безопасностью". По словам министра, союзники НАТО были поражены храбростью украинских разведчиков, которые провели в захваченном талибами Кабуле очень рискованные операции по доставке беженцев к самолетам, на которые не решились спецслужбы других стран мира.

"В целом мы вывезли почти тысячу людей, среди которых как граждане Украины и члены их семей, так и уязвимые группы иностранных граждан: журналисты, правозащитники, женщины, дети", — резюмировал Кулеба.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, во время проведения саммита в Брюсселе о конкретных сроках вступления Украины в НАТО сказано не было, хотя украинская сторона и задавала такой вопрос.

Спецслужбы РФ распространяли фейк о том, что Украина якобы бросила своих граждан в Афганистане на произвол судьбы, тем самым пытаясь препятствовать спецоперации украинских силовиков по спасению украинских граждан в стране.