За весь 2021 рік за кордоном звільнили 37 полонених громадян України — Кулеба (відео)

Українські силовики також провели успішну операцію з евакуації українських громадян із "талібського" Афганістану.

Протягом 2021 року з полону за кордоном усього було звільнено 37 українців, і майже тисяча громадян України та члени їхніх сімей було евакуйовано з Афганістану після захоплення влади в країні талібами. Про це сьогодні, 17 грудня, під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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[ + – ] Дмитро Кулеба розповів про звільнення з полону українських громадян (див. 17:45)

"Ми звільнили з полону за кордоном загалом 37 українців, 6 моряків із піратського полону, 5 українських сімей ми повернули із сирійських таборів для біженців", — сказав глава МЗС.

Також міністр згадав, що Україна цього року провела дві безпрецедентні за масштабом та обсягом гуманітарні операції.

"У травні під час загострення в Секторі Газа Україна однією з перших провела успішну міжнародну операцію та евакуювала 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії", — сказав міністр, зазначивши при цьому, що Україна в таких ситуаціях також допомагає своїм партнерам.

Далі Кулеба розповів про успішну операцію в Афганістані після того, як у країні "погіршилася ситуація з безпекою". За словами міністра, союзники НАТО були вражені хоробрістю українських розвідників, які провели в захопленому талібами Кабулі дуже ризиковані операції з доставки біженців до літаків, на які не наважилися спецслужби інших країн світу.

"Загалом ми вивезли майже тисячу людей, серед яких були як громадяни України та члени їхніх сімей, так і вразливі групи іноземних громадян: журналісти, правозахисники, жінки, діти", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час проведення саміту в Брюсселі про конкретні терміни вступу України до НАТО сказано не було, хоча українська сторона й ставила таке питання.

Спецслужби РФ поширювали фейк про те, що Україна нібито кинула своїх громадян в Афганістані напризволяще, тим самим намагаючись перешкоджати спецоперації українських силовиків із порятунку українських громадян у країні.