Фейк російських ЗМІ: Україна нібито кинула своїх громадян в Афганістані напризволяще (відео)

Представники російських ЗМІ не раз пропонували українцям у Кабулі вилетіти в Росію в обмін на неправдиві заяви про те, що їх кинули на вірну загибель.

Спецслужби РФ проводили інформаційну операцію з перешкоджання евакуації українських громадян із території Афганістану. За їхнім наказом російські ЗМІ поширювали неправдиву інформацію про те, що уряд України нібито кинув напризволяще своїх громадян. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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У повідомленні говориться, що українські спецслужби в Афганістані провели блискучу операцію з порятунку своїх громадян.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати в Росію, в обмін на заяви, що їх кинула Україна на вірну загибель", — повідомив безпосередній учасник операції співробітник військової розвідки України Олег.

Після того, як у мережу потрапило відео про високопрофесійну роботу українських розвідників, укотре підтвердилися марні спроби російської пропаганди поширювати фейки.

[ + – ] Репортаж про евакуацію з Афганістану

Що відомо про спецоперацію

Після захоплення Кабула талібами люди масово почали покидати країну. Україна опинилася серед країн, які погодилися прийняти майже 5 000 біженців. Головне управління розвідки України навіть організувало спецоперацію, під час якої українські розвідники вийшли в місто, щоб супроводити людей на евакуацію.

"Там інакше неможливо було забрати людей на територію аеропорту, тому що люди не мали до нього доступу. Вони ближче того місця, де ми їх забирали, навіть фізично не могли підійти", — поділився деталями операції Олег.

За словами співробітника розвідки, в українські літаки пускали не тільки громадян України, а й тих, хто хотів полетіти транзитом, однак головна умова при цьому, була наявність правильно оформлених документів, а це часто ставало проблемою.

"З тих чи інших причин іноді люди не можуть вилетіти. Багато громадян відмовлялися вилітати без членів своєї сім'ї — якщо хоч одного немає, вони всі не їдуть. Це велика проблема", — підкреслив розвідник.

Нагадаємо, що 23 вересня в київський аеропорт "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс з Афганістану, на борту якого були 96 осіб. Серед них громадяни України та інших країн.

США на час зупинили евакуацію громадян Афганістану, оскільки після прибуття в Штати у деяких із них був виявлений кір.