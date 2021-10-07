Фейк российских СМИ: Украина якобы бросила своих граждан в Афганистане на произвол судьбы (видео)

Представители российских СМИ не раз предлагали украинцам в Кабуле вылететь в Россию в обмен на ложные заявления о том, что их бросили на верную гибель.

Спецслужбы РФ проводили информационную операцию по препятствованию эвакуации украинских граждан с территории Афганистана. По их приказу российские СМИ распространяли ложную информацию о том, что правительство Украины якобы бросило на произвол судьбы своих граждан. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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В сообщении говорится, что украинские спецслужбы в Афганистане провели блестящую операцию по спасению своих граждан.

"Нашим гражданам , которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию, в обмен на заявления, что их бросила Украина на верную гибель",- сообщил непосредственный участник операции сотрудник военной разведки Украины Олег.

После того, как в сеть попало видео о высокопрофессиональной работе украинский разведчиков, в который раз подтвердились тщетные попытки российской пропаганды распространять фейки.

[ + – ] Репортаж об эвакуации из Афганистана

Что известно о спецоперации

После захвата Кабула талибами люди массово начали покидать страну. Украина оказалась в числе стран, которые согласились принять около 5000 беженцев. Главное управление разведки Украины даже организовало спецоперацию, во время которой украинские разведчики вышли в город, чтобы сопроводить людей на эвакуацию.

"Там по другому невозможно было забрать людей на территорию аэропорта, потому что люди не имели к нему доступа. Они ближе того места, где мы их забирали, даже физически не могли подойти", — поделился деталями операции Олег.

По словам сотрудника разведки, в украинские самолеты пускали не только граждан Украины, но и тех, кто хотел улететь транзитом, однако главное условие при этом, было наличие правильно оформленных документов, а это часто становилось проблемой.

"По тем или иным причинам иногда люди не могут вылететь. Многие граждане отказывались вылетать без членов своей семьи – если хоть одного нет, они все не едут. Это большая проблема",- подчеркнул разведчик.

Напомним, что 23 сентября киевский аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Афганистана, на борту которого было 96 человек. Среди них граждане Украины и других стран.

США на время остановили эвакуацию граждан Афганистана, поскольку по прибытии в Штаты у некоторых из них была обнаружена корь.