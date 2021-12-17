В Днепре коммунальщики обозначили остановку "ЦУМ" неприличным английским словом (фото)

Как рассказали местные жители, наклейка провисела меньше часа, после чего ее убрали. Коммунальщики ж пообещали сделать новую с правильным переводом.

В центре Днепра работники коммунальных служб оклеили транспортную остановку неприличным словом на английском языке. Выяснилось, что изготовитель неправильно перевел аббревиатуру "ЦУМ". После огласки в соцсетях надпись быстро убрали, сообщает пользователь Фейсбук Alexander Li.

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Изначально пользователи сети Фейсбук восприняли все как пранк от дизайнеров.

[ + – ] Комментарии пользователей Фейсбук

"Черт, это очень смешно)","Эта история настолько прекрасна, что если бы ее не было, ее нужно было придумать)", "А процесс входа в маршрутку cumming out?", "Рядом надписи — место для курения, не было?)))", "ну хоть так популяризовать общественный транспорт", — написали комментаторы.

[ + – ] Комментарии пользователей Фейсбук

По правилам транслитерации, остановку ЦУМ следовало бы перевести как TsUM. Горожане также предложили такой вариант как CDS, то есть central department store (центральный универсальный магазин), чтобы иностранным туристам было проще понять, что означает ЦУМ.

Однако, подрядчик, не зная английского языка, обозначил остановку словом "CUM". С английского языка оно переводится как "окончание полового акта". Местные жители отметили, что наклейка провисела меньше часа, после чего ее убрали. Коммунальщики пообещали сделать новую уже с правильным переводом.

[ + – ] Надпись быстро убрали

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