У Дніпрі комунальники позначили зупинку "ЦУМ" непристойним англійським словом (фото)

Як розповіли місцеві жителі, наклейка провисіла менше години, після чого її забрали. Комунальники ж пообіцяли зробити нову з правильним перекладом.

У центрі Дніпра працівники комунальних служб обклеїли транспортну зупинку непристойним словом англійською. З'ясувалося, що виробник неправильно переклав абревіатуру ЦУМ. Після розголосу в соцмережах напис швидко усунули, повідомляє користувач Фейсбук Alexander Li.

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Спочатку користувачі мережі Фейсбук сприйняли все як пранк від дизайнерів.

[ + – ] Коментарі користувачів Фейсбук

"Чорт, це дуже смішно)", "Ця історія настільки прекрасна, що якби її не було, її потрібно було придумати)", "А процес входу в маршрутку cumming out?", "Поруч напису — місце для куріння, не було?)))", "ну хоч так популяризувати громадський транспорт", — написали коментатори.

[ + – ] Коментарі користувачів Фейсбук

За правилами транслітерації, зупинку ЦУМ варто було б перекласти як TsUM. Містяни також запропонували такий варіант як CDS, тобто central department store (центральний універсальний магазин), щоб іноземним туристам було простіше зрозуміти, що означає ЦУМ.

Проте, підрядник, не знаючи англійської, позначив зупинку словом "CUM". З англійської мови воно перекладається як "закінчення статевого акту". Місцеві жителі зазначили, що наклейка провисіла менше години, після чого її забрали. Комунальники пообіцяли зробити нову вже з правильним перекладом.

[ + – ] Напис швидко прибрали

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