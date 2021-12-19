Киевлянка купила мороженого хека и, отказавшись от пакета, унесла его в руках

Штрих-код товара, который обычно покупатели приклеивают к пакету, куда заворачивают продукты, женщина держала в руках.

С 10 декабря в Украине запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов, поэтому украинцы выходят из этого положения, кто как может. Если одни на кассе доплачивают за них, то другие поступают так, как показал на своей странице в Facebook известный системный аналитик Евгений Истребин.

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Он поделился фотографией, сделанной в одном из киевских супермаркетов, на которой зафиксировано, как на ленте возле кассы покупательница положила замороженный хек без какой-либо упаковки.

"Это было только что на моих глазах. Тетка купила замороженный хек. Штрих-код держала в руке. Рыбу домой понесла в руках. Я многое видел, но такое впервые", – подписал снимок Истребин.

[ + – ] Покупательница принесла на ленту кассы рыбу без пакета Фото: Скриншот

Его публикация собрала сотни комментариев, в которой пользователи по-разному отреагировали на увиденное. В частности, одни указывают на то, что для первичной упаковки мяса или рыбы пакеты бесплатные, а другие заявляют, что это зависит от магазина.

"У нас в стране все доходит до маразма. Есть товары которые невозможно купить без пакета, тот же хек, пачка творога. И кстати, на пакетиках нет штрих-кода, а должен быть", "А как происходит учет проданных за 10 или 12 коп. бывших бесплатных пакетов? Грязь не лентах транспортеров перед кассами , бактерии на руках и на стекле узла взвешивания — после рыбы творог или овощи — санэпидстанции то нет, кто защищает права покупателей теперь?", – отмечают третьи.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Первый этап – запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов. Заведения, которые нарушат закон, будут отштрафованы. Следующим этапом в рамках данного закона станет запрет сверхтонких оксоразлагающихся пластиковых пакетов, с толщиной стенок 15 — 50 микрометров.

Фокус проанализировал первые дни действия закона и дал свою оценку тому, к чему в результате свелась эта инициатива.