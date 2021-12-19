Киянка купила мороженого хека і, відмовившись від пакета, забрала його в руках

Штрих-код товару, який зазвичай покупці приклеюють до пакета, куди загортають продукти, жінка тримала у руках.

З 10 грудня в Україні заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів, тож українці виходять із цього становища, хто як може. Якщо одні на касі доплачують за них, то інші роблять так, як показав на своїй сторінці у Facebook відомий системний аналітик Євген Істребін.

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Він поділився фотографією, зробленою в одному з київських супермаркетів, на якій зафіксовано, як на стрічці біля каси покупниця поклала заморожений хек без упакування.

"Це було щойно на моїх очах. Тітка купила заморожений хек. Штрих-код тримала в руці. Рибу додому понесла в руках. Я багато чого бачив, але таке вперше", – підписав знімок Істребін.

[ + – ] Покупець принесла на стрічку каси рибу без пакета Фото: Скриншот

Його публікація зібрала сотні коментарів, у яких користувачі по-різному відреагували на побачене. Зокрема, одні вказують на те, що для первинного пакування м'яса чи риби пакети безкоштовні, а інші заявляють, що це залежить від магазину.

"У нас у країні все доходить до маразму. Є товари, які неможливо купити без пакета, той же хек, пачка сиру. І до речі, на пакетиках немає штрих-коду, а має бути", "А як відбувається облік проданих за 10 або 12 копійок колишніх безкоштовних пакетів? Бруд не стрічках транспортерів перед касами, бактерії на руках і на склі вузла зважування – після риби, сиру чи овочів – санепідстанції ж немає, хто захищає права покупців тепер?", – відзначають треті.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Перший етап – заборона безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів. Заклади, які порушать закон, будуть оштрафовані. Наступним етапом у рамках цього закону стане заборона надтонких пластикових пакетів, що оксорозкладаються, з товщиною стінок 15-50 мікрометрів.

Фокус проаналізував перші дні дії закону та дав свою оцінку тому, до чого в результаті звелася ця ініціатива.