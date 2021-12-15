Було безкоштовно, стало за гроші. До чого звелася заборона пластикових пакетів в Україні

Пластикові пакети йдуть у історію. Поки що в Україні,як безкоштовні.

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У цьому плані ми не дуже поспішаємо за світом. Пластикові кульки заборонені до активного поширення в торгових точках у десятках країн світу. Сталося це в основному ще в глибоких 2010-х. Розкладаються навіть такі тонкі вироби понад десять років. Вони вже всюди, на дитячих майданчиках, уздовж трас, на берегах і дні річок.

Поки що в Україні заборонено безкоштовно розповсюджувати три види пластикових пакетів:

оксорозкладні пластикові пакети — пакети, матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену й оксорозкладних домішок;

надтонкі пластикові пакети — пластикові пакети зі стінками завтовшки менше 15 мікрометрів;

тонкі пластикові пакети – пластикові пакети зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів.

Заборона не поширюється на:

пакети, призначені для упаковки та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, а також сипучих продуктів та льоду (мова про первинне пакування цих товарів у надтонкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (із урахуванням ручок),

біорозкладні пластикові пакети — тобто пакети, які можуть розкладатися за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідають стандартам норм утилізації способом компостування або біорозкладання.

[ + – ] Пластикові пакети йдуть у історію.

Як первинна упаковка для м'яса, риби та сипких продуктів такі пакети безкоштовно будуть доступні в Україні до 2023 року.

Слідом за кульками піде поступово й одноразовий посуд. Асамблея ООН із навколишнього середовища домовилася свого часу про скорочення використання пластику до 2030 року, і 170 країн потихеньку втілюють це рішення в життя.

Отже, тканинні сумки повертаються в широкі лави покупців. Для любителів спонтанних покупок – паперові. Можливо, на цій хвилі навіть з'являться нью-авоськи.

Зайшов у київські магазини у вихідні. Усе, що змінилося в плані пластикових пакетів, — вони стали платними. На тих самих місцях і в колишньому асортименті. Поки що все скорочення поліетиленових відходів у тому, що рибу чи м'ясо вантажать не в два пакети, а один. Стрічки на касах і сумки тепер у підтьоках.

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Грішним ділом сподівався, що торгові точки хоч якось підготуються до запровадження початкових норм цього проекологічного законодавства, з'явиться паперове та плетене пакування для розважних і дрібних товарів: овочів, стиків, цукерок тощо. Як було колись.

[ + – ] Оголошення в одному з київських супермаркетів.

Бачив веселунів, які наклеїли за порадою адміністраторів магазинів штрих-коди на кожне яблуко та картоплину. Щось 30 одиниць. Касир кілька хвилин пробивала, раз у раз струшуючи з себе та стрічки залишки землі, бурчачи під ніс, черга терпляче чекала. Якщо уряд запровадить нормативні ціни на кульки, скажімо, пару гривень, здається, таких веселунів буде пів магазину.

Загалом, поки що рішення лобове. Мережі конкурують ціною тонких кульків: є ті, хто спробував поставити прайс 1 грн, більшість — 10 коп., є й ті, що поставили 1 коп. Розрахуватися 1 копійкою готівкою сьогодні неможливо, тобто пакети одночасно платні та безкоштовні.

У перспективі все зміниться. Потрібен час.

Першоджерело.