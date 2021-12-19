Копы Чернигова подарили смартфон 8-летнему мальчику, который мыл машины возле ТРЦ (видео)

Маленький Арсен подрабатывал, мечтая купить себе телефон. Копы Чернигова пообещали 8-летнему ребенку осуществить его мечту при условии, что он будет хорошо учиться в школе.

Полицейские Чернигова ко дню святого Николая подарили смартфон 8-летнему мальчику, который подрабатывал возле торгового центра и мыл автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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По данным силовиков, 8-летний Арсен мыл машины возле одного из местных ТРЦ. Подрабатывая, ребенок хотел купить себе смартфон.

Перед днем святого Николая местные полицейские наведались в многодетную семью, где живет и сам Арсен. Силовики провели разъяснительную работу с родителями и пообещали мальчику осуществить его мечту. Ко дню святого Николая 8-летний Арсен получит долгожданный смартфон при условии, если он будет хорошо учиться в школе.

Как отмечают в пресс-службе Нацполиции, полицейские выполнили свое обещание — накануне праздника они снова пришли в многодетную семью и вручили Арсену смартфон. Брат и сестра ребенка также получили подарки на День святого Николая в виде игрушек и необходимых канцелярских принадлежностей.

[ + – ] Полицейские подарили смартфон 8-летнему ребенку из Чернигова, который мыл машины возле ТРЦ

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