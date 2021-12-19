Копи Чернігова подарували смартфон 8-річному хлопчику, який мив машини біля ТРЦ (відео)

Маленький Арсен підробляв, мріючи купити собі телефон. Копи Чернігова пообіцяли 8-річній дитині здійснити її мрію за умови, що вона добре навчатиметься у школі.

Поліцейські Чернігова до дня святого Миколая подарували смартфон 8-річному хлопчику, який підробляв біля торгового центру та мив автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

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За даними силовиків, 8-річний Арсен мив машини біля одного із місцевих ТРЦ. Підробляючи, дитина хотіла купити собі смартфон.

Перед днем святого Миколая місцеві поліцейські навідалися до багатодітної родини, де живе і сам Арсен. Силовики провели роз'яснювальну роботу з батьками та пообіцяли хлопцеві здійснити його мрію. До дня святого Миколая 8-річний Арсен отримає довгоочікуваний смартфон за умови, якщо він добре навчатиметься у школі.

Як зазначають у прес-службі Нацполіції, поліцейські виконали свою обіцянку — напередодні свята вони знову прийшли до багатодітної родини та вручили Арсену смартфон. Брат і сестра дитини також отримали подарунки на День святого Миколая у вигляді іграшок та необхідного канцелярського приладдя.

[ + – ] Поліцейські подарували смартфон 8-річній дитині з Чернігова, яка мила машини біля ТРЦ

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