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В Черниговской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать (фото)

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Мищук ДТП
В Черниговской области депутат Виктор Мищук насмерть сбил велосипедиста

За рулем легковушки находится депутат горсовета Виктор Мищук, который, как утверждают очевидцы, после приезда скорой и силовиков отказывался проходить медосвидетельствование.

В Черниговской области 54-летний местный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП. Эту информаци сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Трагедия произошла в населенном пункте Бахмач вечером, 18 декабря.

Правоохранители получили информацию о ДТП на улице Батуринской, в ходе которой легковой автомобиль столкнулся с велосипедистом.

Водитель легковушки после аварии пытался скрыться с места ЧП, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. По данным полиции, потерпевший велосипедист по дороге в больницу скончался от полученных травм.

На место ДТП прибыли следователи и группа быстрого реагирования, которые установили личность водителя легковушки. Им оказался 54-летний депутат Бахмачского городского совета. Чиновника задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств смертельной аварии.

По факту гибели велосипедиста открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК — "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Статья предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

ДТП Мищук
Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста
ДТП Мищук
Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста
ДТП Мищук
Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста
ДТП Мищук
Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста
ДТП Мищук
ДТП Мищук
ДТП Мищук
ДТП Мищук

Как отмечает местное издание ЧЕLine, за рулем автомобиля находился 54-летний депутат горсовета Бахмача от партии "Родной дом" Виктор Мищук.

По данным журналистов, на момент смертельного ДТП чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы также рассказали корреспондентам, что после столкновения Виктор Мищук отказывался проходить медосвидетельствование.

Мищук ДТП
54-летний депутат Виктор Мищук насмерть сбил велосипедиста

"Суспільне", ссылаясь сразу на три своих источника в правоохранительных органах, также сообщает, что за рулем легковушки в момент наезда на велосипедиста находился 54-летний Виктор Мищук.

Напомним, в сентябре пьяный депутат устроил ДТП в Бердянске и сбил пешехода. За рулем внедорожника находился Николай Рудницкий, который после аварии пытался скрыться с места ЧП. На момент ДТП местный депутат был в состоянии алкогольного опьянения, а драгер показал 2,2 промилле при норме 0.2.

А 18 декабря пьяный военный прокурор протаранил остановку в Кривом Роге. Вадим Лапоха, находясь в состоянии опьянения, на своем внедорожнике влетел в остановку общественного транспорта и отказывался проходить тест на наличие алкоголя в крови.