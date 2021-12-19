В Черниговской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать (фото)

За рулем легковушки находится депутат горсовета Виктор Мищук, который, как утверждают очевидцы, после приезда скорой и силовиков отказывался проходить медосвидетельствование.

В Черниговской области 54-летний местный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП. Эту информаци сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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Трагедия произошла в населенном пункте Бахмач вечером, 18 декабря.

Правоохранители получили информацию о ДТП на улице Батуринской, в ходе которой легковой автомобиль столкнулся с велосипедистом.

Водитель легковушки после аварии пытался скрыться с места ЧП, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. По данным полиции, потерпевший велосипедист по дороге в больницу скончался от полученных травм.

На место ДТП прибыли следователи и группа быстрого реагирования, которые установили личность водителя легковушки. Им оказался 54-летний депутат Бахмачского городского совета. Чиновника задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств смертельной аварии.

По факту гибели велосипедиста открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК — "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Статья предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

[ + – ] Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста [ + – ] Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста [ + – ] Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста [ + – ] Пьяный депутат Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста

Как отмечает местное издание ЧЕLine, за рулем автомобиля находился 54-летний депутат горсовета Бахмача от партии "Родной дом" Виктор Мищук.

По данным журналистов, на момент смертельного ДТП чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы также рассказали корреспондентам, что после столкновения Виктор Мищук отказывался проходить медосвидетельствование.

[ + – ] 54-летний депутат Виктор Мищук насмерть сбил велосипедиста

"Суспільне", ссылаясь сразу на три своих источника в правоохранительных органах, также сообщает, что за рулем легковушки в момент наезда на велосипедиста находился 54-летний Виктор Мищук.

Напомним, в сентябре пьяный депутат устроил ДТП в Бердянске и сбил пешехода. За рулем внедорожника находился Николай Рудницкий, который после аварии пытался скрыться с места ЧП. На момент ДТП местный депутат был в состоянии алкогольного опьянения, а драгер показал 2,2 промилле при норме 0.2.

А 18 декабря пьяный военный прокурор протаранил остановку в Кривом Роге. Вадим Лапоха, находясь в состоянии опьянения, на своем внедорожнике влетел в остановку общественного транспорта и отказывался проходить тест на наличие алкоголя в крови.