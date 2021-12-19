На Чернігівщині п'яний депутат на смерть збив велосипедиста і намагався втекти (фото)

За кермом легковика перебував депутат міськради Віктор Міщук, який, як стверджують очевидці, після приїзду швидкої та силовиків відмовлявся проходити медогляд.

У Чернігівській області 54-річний місцевий депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив насмерть велосипедиста та намагався втекти з місця ДТП. Цю інформацію повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

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Трагедія сталася у населеному пункті Бахмач увечері, 18 грудня.

Правоохоронці отримали інформацію про ДТП на вулиці Батуринській, під час якої легковий автомобіль зіткнувся з велосипедистом.

Водій легковика після аварії намагався втекти з місця НП, проте не впорався з керуванням та вилетів у кювет. За даними поліції, велосипедист по дорозі до лікарні помер від отриманих травм.

На місце ДТП прибули слідчі та група швидкого реагування, які встановили особу водія легковика. Ним виявився 54-річний депутат Бахмацької міської ради. Чиновника затримали та доставили до відділку для з'ясування обставин смертельної аварії.

За фактом загибелі велосипедиста відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК — "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

[ + – ] П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста [ + – ] П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста [ + – ] П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста [ + – ] П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста

Як зазначає місцеве видання ЧЕLine, за кермом автомобіля знаходився 54-річний депутат міськради Бахмача від партії "Рідний дім" Віктор Міщук.

За даними журналістів, на момент смертельної ДТП чиновник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Очевидці також розповіли кореспондентам, що після зіткнення Віктор Міщук відмовлявся проходити медогляд.

[ + – ] 54-річний депутат Віктор Міщук насмерть збив велосипедиста

"Суспільне", посилаючись одразу на три свої джерела у правоохоронних органах, також повідомляє, що за кермом легковика в момент наїзду на велосипедиста знаходився 54-річний Віктор Міщук.

Нагадаємо, у вересні п'яний депутат влаштував ДТП у Бердянську та збив пішохода. За кермом позашляховика був Микола Рудницький, який після аварії намагався втекти з місця НП. На момент ДТП місцевий депутат був у стані алкогольного сп'яніння, а драгер показав 2,2 проміле за норми 0.2.

А 18 грудня п'яний військовий прокурор протаранив зупинку у Кривому Розі. Вадим Лапоха, перебуваючи у стані сп'яніння, на своєму позашляховику влетів у зупинку громадського транспорту та відмовлявся проходити тест на наявність алкоголю у крові.