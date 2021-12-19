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На Чернігівщині п'яний депутат на смерть збив велосипедиста і намагався втекти (фото)

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Міщук ДТП
На Чернігівщині депутат Віктор Міщук на смерть збив велосипедиста

За кермом легковика перебував депутат міськради Віктор Міщук, який, як стверджують очевидці, після приїзду швидкої та силовиків відмовлявся проходити медогляд.

У Чернігівській області 54-річний місцевий депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив насмерть велосипедиста та намагався втекти з місця ДТП. Цю інформацію повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

Трагедія сталася у населеному пункті Бахмач увечері, 18 грудня.

Правоохоронці отримали інформацію про ДТП на вулиці Батуринській, під час якої легковий автомобіль зіткнувся з велосипедистом.

Водій легковика після аварії намагався втекти з місця НП, проте не впорався з керуванням та вилетів у кювет. За даними поліції, велосипедист по дорозі до лікарні помер від отриманих травм.

На місце ДТП прибули слідчі та група швидкого реагування, які встановили особу водія легковика. Ним виявився 54-річний депутат Бахмацької міської ради. Чиновника затримали та доставили до відділку для з'ясування обставин смертельної аварії.

За фактом загибелі велосипедиста відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК — "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста
П'яний депутат Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста

Як зазначає місцеве видання ЧЕLine, за кермом автомобіля знаходився 54-річний депутат міськради Бахмача від партії "Рідний дім" Віктор Міщук.

За даними журналістів, на момент смертельної ДТП чиновник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Очевидці також розповіли кореспондентам, що після зіткнення Віктор Міщук відмовлявся проходити медогляд.

Міщук ДТП
54-річний депутат Віктор Міщук насмерть збив велосипедиста

"Суспільне", посилаючись одразу на три свої джерела у правоохоронних органах, також повідомляє, що за кермом легковика в момент наїзду на велосипедиста знаходився 54-річний Віктор Міщук.

Нагадаємо, у вересні п'яний депутат влаштував ДТП у Бердянську та збив пішохода. За кермом позашляховика був Микола Рудницький, який після аварії намагався втекти з місця НП. На момент ДТП місцевий депутат був у стані алкогольного сп'яніння, а драгер показав 2,2 проміле за норми 0.2.

А 18 грудня п'яний військовий прокурор протаранив зупинку у Кривому Розі. Вадим Лапоха, перебуваючи у стані сп'яніння, на своєму позашляховику влетів у зупинку громадського транспорту та відмовлявся проходити тест на наявність алкоголю у крові.