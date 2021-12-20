Статистика коронавируса на 20 декабря: 2536 новых случаев COVID-19 и 157 смертей

По данным Минздрава, за вчерашний день зарегистрирован самый низкий показатель заболеваемости за последние три месяца.

В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 2536 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные обнародовала пресс-служба Минздрава.

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В больницы с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировали 1241 человека, а от осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 157 человек.

Также в течение суток коронавирусом заразились 250 детей и 26 медицинских работников.

За минувший день в Украине:

заболело — 2536 человек;

выздоровело — 6690 человек;

летальные случаи — 157;

госпитализации — 1241.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю в Украине:

13 декабря — 1123;

14 декабря — 2280;

15 декабря — 2089;

16 декабря — 2028;

17 декабря — 2018;

18 декабря — 2129;

19 декабря — 1241.

В течение минувшего дня медицинские работники сделали 26912 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 10987;

методом ИФА — 1690;

экспресс-тесты на антиген — 14235.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19, как сообщают в Минздраве, стали Киев, Волынская и Харьковская области?

Киев — 497 случаев;

Волынская область — 170 случаев;

Харьковская область — 133 случая;

Черкасская область — 132 случая;

Львовская область — 124 случая.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3610687 человек;

выздоровело — 3338555 человек;

летальные случаи — 93262;

сделано ПЦР-тестов — 16503941.

Как говорится в утренней сводке Минздрава, за минувшие сутки сделано 36027 прививок от COVID-19: первую дозу препарата получили 11041 человек, а полный курс вакцинации прошли 24986 пациентов.

[ + – ] В Украине от коронавируса за сутки скончались 157 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Отметим, что украинка Юлия Драпата установила национальный рекорд по продолжительности болезни COVID-19. Жительница Черновцов беспрерывно болела коронавирусом в течение 7 месяцев и 13 дней.

Также Фокус рассказывал, что в Украине официально зарегистрирован первый случай заражения штаммом "Омикрон". По данным Минздрава, мутацию коронавируса привез человек, который находился в ОАЭ и контактировал с зараженными.