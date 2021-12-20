Статистика коронавируса на 20 декабря: 2536 новых случаев COVID-19 и 157 смертей
По данным Минздрава, за вчерашний день зарегистрирован самый низкий показатель заболеваемости за последние три месяца.
В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 2536 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные обнародовала пресс-служба Минздрава.
В больницы с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировали 1241 человека, а от осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 157 человек.
Также в течение суток коронавирусом заразились 250 детей и 26 медицинских работников.
За минувший день в Украине:
- заболело — 2536 человек;
- выздоровело — 6690 человек;
- летальные случаи — 157;
- госпитализации — 1241.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю в Украине:
- 13 декабря — 1123;
- 14 декабря — 2280;
- 15 декабря — 2089;
- 16 декабря — 2028;
- 17 декабря — 2018;
- 18 декабря — 2129;
- 19 декабря — 1241.
В течение минувшего дня медицинские работники сделали 26912 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 10987;
- методом ИФА — 1690;
- экспресс-тесты на антиген — 14235.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19, как сообщают в Минздраве, стали Киев, Волынская и Харьковская области?
- Киев — 497 случаев;
- Волынская область — 170 случаев;
- Харьковская область — 133 случая;
- Черкасская область — 132 случая;
- Львовская область — 124 случая.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 3610687 человек;
- выздоровело — 3338555 человек;
- летальные случаи — 93262;
- сделано ПЦР-тестов — 16503941.
Как говорится в утренней сводке Минздрава, за минувшие сутки сделано 36027 прививок от COVID-19: первую дозу препарата получили 11041 человек, а полный курс вакцинации прошли 24986 пациентов.
Отметим, что украинка Юлия Драпата установила национальный рекорд по продолжительности болезни COVID-19. Жительница Черновцов беспрерывно болела коронавирусом в течение 7 месяцев и 13 дней.
Также Фокус рассказывал, что в Украине официально зарегистрирован первый случай заражения штаммом "Омикрон". По данным Минздрава, мутацию коронавируса привез человек, который находился в ОАЭ и контактировал с зараженными.