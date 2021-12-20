Статистика коронавірусу на 20 грудня: 2536 нових випадків COVID-19 та 157 смертей
За даними МОЗ, за вчорашній день зареєстровано найнижчий показник захворюваності за останні три місяці.
В Україні минулої доби медики зафіксували 2536 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжі дані оприлюднила пресслужба МОЗ.
У лікарні з COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізували 1241 особу, а від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 157 осіб.
Також протягом доби коронавірусом заразилися 250 дітей та 26 медичних працівників.
За минулий день в Україні:
- захворіло – 2536 осіб;
- одужало — 6690 осіб;
- летальні випадки — 157;
- госпіталізації — 1241.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень в Україні:
- 13 грудня — 1123;
- 14 грудня — 2280;
- 15 грудня — 2089;
- 16 грудня — 2028;
- 17 грудня — 2018;
- 18 грудня — 2129;
- 19 грудня — 1241.
Протягом минулого дня медичні працівники зробили 26 912 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 10 987;
- методом ІФА — 1690;
- експрес-тести на антиген — 14 235.
Лідерами з нових випадків зараження на COVID-19, як повідомляють у МОЗ, стали Київ, Волинська та Харківська області:
- Київ – 497 випадків;
- Волинська область – 170 випадків;
- Харківська область — 133 випадки;
- Черкаська область — 132 випадки;
- Львівська область — 124 випадки.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіло — 3 610 687 осіб;
- одужало — 3 338 555 осіб;
- летальні випадки — 93 262;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 503 941.
Як йдеться в ранковому зведенні МОЗ, за минулу добу зроблено 36 027 щеплень від COVID-19: першу дозу препарату отримала 11 041 особа, а повний курс вакцинації пройшли 24 986 пацієнтів.
Зазначимо, що українка Юлія Драпата встановила національний рекорд із тривалості хвороби COVID-19. Жителька Чернівців безперервно хворіла на коронавірус протягом 7 місяців і 13 днів.
Також Фокус розповідав, що в Україні офіційно зареєстровано перший випадок зараження штамом "Омікрон". За даними МОЗ, мутацію коронавірусу привезла людина, яка перебувала в ОАЕ і контактувала із зараженими.