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Статистика коронавірусу на 20 грудня: 2536 нових випадків COVID-19 та 157 смертей

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Коронавірус Україна
Фото: 24 Канал | В Україні за добу від коронавірусу померло 157 людей

За даними МОЗ, за вчорашній день зареєстровано найнижчий показник захворюваності за останні три місяці.

В Україні минулої доби медики зафіксували 2536 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжі дані оприлюднила пресслужба МОЗ.

У лікарні з COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізували 1241 особу, а від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 157 осіб.

Також протягом доби коронавірусом заразилися 250 дітей та 26 медичних працівників.

За минулий день в Україні:

  • захворіло – 2536 осіб;
  • одужало — 6690 осіб;
  • летальні випадки — 157;
  • госпіталізації — 1241.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень в Україні:

  • 13 грудня — 1123;
  • 14 грудня — 2280;
  • 15 грудня — 2089;
  • 16 грудня — 2028;
  • 17 грудня — 2018;
  • 18 грудня — 2129;
  • 19 грудня — 1241.

Протягом минулого дня медичні працівники зробили 26 912 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 10 987;
  • методом ІФА — 1690;
  • експрес-тести на антиген — 14 235.

Лідерами з нових випадків зараження на COVID-19, як повідомляють у МОЗ, стали Київ, Волинська та Харківська області:

  • Київ – 497 випадків;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Харківська область — 133 випадки;
  • Черкаська область — 132 випадки;
  • Львівська область — 124 випадки.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

  • захворіло — 3 610 687 осіб;
  • одужало — 3 338 555 осіб;
  • летальні випадки — 93 262;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 503 941.

Як йдеться в ранковому зведенні МОЗ, за минулу добу зроблено 36 027 щеплень від COVID-19: першу дозу препарату отримала 11 041 особа, а повний курс вакцинації пройшли 24 986 пацієнтів.

Статистика коронавірусу
В Україні від коронавірусу за добу померло 157 людей
Фото: прес-служба МОЗ

Зазначимо, що українка Юлія Драпата встановила національний рекорд із тривалості хвороби COVID-19. Жителька Чернівців безперервно хворіла на коронавірус протягом 7 місяців і 13 днів.

Також Фокус розповідав, що в Україні офіційно зареєстровано перший випадок зараження штамом "Омікрон". За даними МОЗ, мутацію коронавірусу привезла людина, яка перебувала в ОАЕ і контактувала із зараженими.