Статистика коронавірусу на 20 грудня: 2536 нових випадків COVID-19 та 157 смертей

За даними МОЗ, за вчорашній день зареєстровано найнижчий показник захворюваності за останні три місяці.

В Україні минулої доби медики зафіксували 2536 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжі дані оприлюднила пресслужба МОЗ.

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У лікарні з COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізували 1241 особу, а від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 157 осіб.

Також протягом доби коронавірусом заразилися 250 дітей та 26 медичних працівників.

За минулий день в Україні:

захворіло – 2536 осіб;

одужало — 6690 осіб;

летальні випадки — 157;

госпіталізації — 1241.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень в Україні:

13 грудня — 1123;

14 грудня — 2280;

15 грудня — 2089;

16 грудня — 2028;

17 грудня — 2018;

18 грудня — 2129;

19 грудня — 1241.

Протягом минулого дня медичні працівники зробили 26 912 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 10 987;

методом ІФА — 1690;

експрес-тести на антиген — 14 235.

Лідерами з нових випадків зараження на COVID-19, як повідомляють у МОЗ, стали Київ, Волинська та Харківська області:

Київ – 497 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Харківська область — 133 випадки;

Черкаська область — 132 випадки;

Львівська область — 124 випадки.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 3 610 687 осіб;

одужало — 3 338 555 осіб;

летальні випадки — 93 262;

зроблено ПЛР-тестів — 16 503 941.

Як йдеться в ранковому зведенні МОЗ, за минулу добу зроблено 36 027 щеплень від COVID-19: першу дозу препарату отримала 11 041 особа, а повний курс вакцинації пройшли 24 986 пацієнтів.

[ + – ] В Україні від коронавірусу за добу померло 157 людей Фото: прес-служба МОЗ

Зазначимо, що українка Юлія Драпата встановила національний рекорд із тривалості хвороби COVID-19. Жителька Чернівців безперервно хворіла на коронавірус протягом 7 місяців і 13 днів.

Також Фокус розповідав, що в Україні офіційно зареєстровано перший випадок зараження штамом "Омікрон". За даними МОЗ, мутацію коронавірусу привезла людина, яка перебувала в ОАЕ і контактувала із зараженими.