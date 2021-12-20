Бывший глава МИД Кожара вышел из СИЗО под залог в 2,7 млн гривен

Чиновнику времен Януковича два раза снижали сумму залога, хотя по словам потерпевшей стороны, доказательств убийства "предостаточно".

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена и руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого, был выпущен из СИЗО под залог в 2,7 млн гривен. Об этом сообщает в своем Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая.

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В ее сообщении говорится, что условия домашнего ареста Кожары пока неизвестны, а апелляцию на это решение не приняли ни у потерпевших, ни у прокурора.

"Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их предостаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия", — написала она.

Стоит отметить, что по словам адвоката Кожары Дениса Ломанова, размер залога за бывшего министра был уменьшен с 14 до 7 млн гривен. Такое решение принял Киево-Святошинский суд Киевской области 16 июня. А в начале декабря залог был еще раз уменьшен до 2,7 млн гривен, которые и были уплачены.

Что известно о Леониде Кожаре?

Леонид Кожара свою политическую карьеру начал в 1985 году в качестве сотрудника высшей партийной школы при ЦК КПУ, в которой проработал до 1990 года. С 1992 года был консультантом Комиссии по вопросам государственного суверенитета при Верховной Раде Украины, а через 2 года отправлен в Вашингтон в качестве первого секретаря политической секции. После работы в США некоторое время занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Швеции. А в 2006 году становится народным депутатом в составе "Партии регионов".

В 2012 году соратник Виктора Януковича Леонид Кожара становится Министром иностранных дел Украины и занимает эту должность вплоть до 2014 года. Однако по решению парламента Кожара был освобожден от занимаемой должности.

В декабре 2018 Кожара был выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии "Социалисты", и во время предвыборной кампании придерживался пророссийской позиции. В марте 2018 года экс-министр в качестве свидетеля защиты выступил в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента Януковича, где заявлял о том, что беглый президент имел право вести переговоры с Путиным о введении российских войск в Украину для борьбы с протестующими украинцами во время событий на Майдане в 2014 году.

Напомним, что 21 февраля 2020 года во время застолья в доме Кожары, который находится в с. Чайки, произошла трагедия. По версии бывшего министра, Старицкий, который приехал к нему в гости, после употребления спиртных напитков совершил самоубийство. Однако после проведенной экспертизы смерть бизнесмена квалифицировали как убийство.

Следователи установили, что мужчины вместе выпивали около 6 часов — позже полицейские найдут на столе три бутылки из-под водки и столько же от вина, а в крови Кожары на момент трагедии было 2,25 промилле алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения. Мужчины во время застолья начали выяснять отношения между собой, после чего началась драка, которая закончилась тем, что Кожара достал пистолет, ударил Старицкого по голове, а потом выстрелил ему в голову.

По факту происшествия экс-министра иностранных дел Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.