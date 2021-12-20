Колишній глава МЗС Кожара вийшов із СІЗО під заставу у 2,7 млн гривень

Чиновнику часів Януковича двічі знижували суму застави, хоча, за словами потерпілої сторони, доказів убивства "достатньо".

Колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена та керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, було випущено із СІЗО під заставу 2,7 млн гривень. Про це повідомляє у своєму Facebook донька вбитого Катерина Старицька.

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У її повідомленні йдеться, що умови домашнього арешту Кожари поки що невідомі, а апеляцію на це рішення не ухвалили ні у потерпілих, ні у прокурора.

"Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства, і їх достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя", — написала вона.

Варто зазначити, що, за словами адвоката Кожари Дениса Ломанова, розмір застави за колишнього міністра було зменшено з 14 до 7 млн гривень. Таке рішення ухвалив Києво-Святошинський суд Київської області 16 червня. А на початку грудня застава була ще раз зменшена до 2,7 млн гривень, які і були сплачені.

Що відомо про Леоніда Кожара?

Леонід Кожара свою політичну кар'єру розпочав у 1985 році як співробітник вищої партійної школи при ЦК КПУ, в якій пропрацював до 1990 року. З 1992 року був консультантом Комісії з питань державного суверенітету при Верховній Раді України, а через 2 роки відправлений до Вашингтона як перший секретар політичної секції. Після роботи у США деякий час обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Швеції. А у 2006 році стає народним депутатом у складі "Партії регіонів".

У 2012 році соратник Віктора Януковича Леонід Кожара стає Міністром закордонних справ України та обіймає цю посаду аж до 2014 року. Проте за рішенням парламенту Кожара було звільнено з посади.

У грудні 2018 року Кожара було висунуто кандидатом у президенти України від партії "Соціалісти", і під час передвиборчої кампанії дотримувався проросійської позиції. У березні 2018 року ексміністр як свідок захисту виступив в Оболонському суді Києва у справі про держзраду експрезидента Януковича, де заявляв про те, що президент-утікач мав право вести переговори з Путіним про введення російських військ в Україну для боротьби з українцями, що протестували під час подій на Майдані у 2014 році.

Нагадаємо, що 21 лютого 2020 року під час застілля у будинку Кожари, що знаходиться у с. Чайки, сталася трагедія. За версією колишнього міністра, Старицький, який приїхав до нього у гості, після вживання спиртних напоїв вчинив самогубство. Проте після проведеної експертизи, смерть бізнесмена кваліфікували як вбивство.

Слідчі встановили, що чоловіки разом випивали близько 6-ї години — пізніше поліцейські знайдуть на столі три пляшки з-під горілки і стільки ж від вина, а в крові Кожари на момент трагедії було 2,25 проміле алкоголю, що відповідає сильному ступеню сп'яніння. Чоловіки під час застілля почали з'ясовувати стосунки між собою, після чого розпочалася бійка, яка закінчилася тим, що Кожара дістав пістолет, вдарив Старицького по голові, а потім вистрілив йому у голову.

За фактом події ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару затримали за підозрою в умисному вбивстві.