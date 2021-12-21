Масштабное ДТП. Под Ровно в аварии пострадало 8 автомобилей (видео)

Виновник происшествия не учел опасности гололеда и ехал слишком быстро, не соблюдая безопасной дистанции на дороге.

На трассе Ровно — Луцк из-за гололеда произошло масштабное ДТП, в котором пострадало 8 автомобилей, из них 2 авто оказались в кювете. Об этом сообщает местное издание Rivne Media.

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По предварительным данным виновником масштабного ДТП оказался водитель грузовика. Он не оценил опасность гололеда на дороге и передвигался слишком быстро, не соблюдая безопасной дистанции. В результате на небольшом спуске он врезался в автомобиль, который ехал перед ним и спровоцировал столкновение других участников движения.

Свидетели рассказали полицейским, что ехали достаточно медленно и с включенными "аварийками". Но избежать столкновения не удалось из-за скользкого покрытия на дороге. В итоге произошло инерционное столкновение автомобилей.

В результате аварии двое человек получили незначительные травмы, и от госпитализации отказались.

Патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Совершение ДТП) а также намерены составить акт обследования дорожного покрытия на ненадлежащее содержание дороги.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада образовались автомобильные заторы на дорогах. Общественный транспорт ездил с опозданием, чем воспользовались службы такси, которые подняли тарифы на свои услуги в несколько раз.

Сильный снегопад также спровоцировал ДТП в столице. На улице Кирилловской в столице трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный автомобиль. Улица была перекрыта на 25 минут — за это время трамвай вернули на рельсы.