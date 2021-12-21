Масштабна ДТП. Під Рівним в аварії постраждали 8 автомобілів (відео)

Винуватець події не врахував небезпеки ожеледиці і їхав надто швидко, не дотримуючись безпечної дистанції на дорозі.

На трасі Рівне — Луцьк через ожеледицю сталося масштабне ДТП, в якому постраждало 8 автомобілів, з них 2 авто опинилися у кюветі. Про це повідомляє місцеве видання Rivne Media.

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За попередніми даними, винуватцем масштабної ДТП виявився водій вантажівки. Він не оцінив небезпеку ожеледиці на дорозі і пересувався надто швидко, не дотримуючись безпечної дистанції. В результаті на невеликому спуску він врізався в автомобіль, який їхав перед ним та спровокував зіткнення інших учасників руху.

Свідки розповіли поліцейським, що їхали досить повільно та з увімкненими "аварійками". Але уникнути зіткнення не вдалося через слизьке покриття на дорозі. У результаті сталося інерційне зіткнення автомобілів.

Внаслідок аварії двоє людей отримали незначні травми, і від госпіталізації відмовилися.

Патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (Здійснення ДТП), а також мають намір скласти акт обстеження дорожнього покриття на неналежне утримання дороги.

Раніше повідомлялося, що у Києві через снігопад утворилися автомобільні затори на дорогах. Громадський транспорт їздив із запізненням, чим скористалися служби таксі, які підняли тарифи на свої послуги у кілька разів.

Сильний снігопад також спровокував ДТП у столиці. На вулиці Кирилівській у столиці трамвай зійшов із рейок і врізався у припаркований автомобіль. Вулиця була перекрита на 25 хвилин – за цей час трамвай повернули на рейки.