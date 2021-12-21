Статистика коронавируса на 21 декабря: 6029 новых случаев COVID-19 и 346 смертей

Инфекцию также обнаружили у 390 детей и 180 медработников. В больницы с COVID-19 госпитализировали 1061 человека.

6029 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине в течение минувших суток. Свежую статистику по заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение в медучреждения госпитализировали 1061 человека, а жертвами COVID-19 стали 346 пациентов.

Коронавирус, по данным Минздрава, в течение суток также обнаружили у 390 детей и 180 медработников.

В Украине за минувший день:

заболело — 6029 человек;

выздоровело — 18850 человек;

летальные случаи — 346;

госпитализации — 1061.

Динамика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:

14 декабря — 2280;

15 декабря — 2089;

16 декабря — 2028;

17 декабря — 2018;

18 декабря — 2129;

19 декабря — 1241;

20 декабря — 1061.

За минувшие сутки медицинские работники сделали 71319 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 28652

методом ИФА — 6594

экспресс-тесты на антиген — 36073

Лидерами по новым случаям инфицирования коронавирусом стали Киев, Полтавская и Донецкая области:

Киев — 1496 случаев;

Полтавская область — 602 случая;

Донецкая область — 413 случаев;

Запорожская область — 344 случая;

Волынская область — 279 случаев.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 3616716 человек;

выздоровело — 3357405 человек;

летальные случаи — 93608;

сделано ПЦР-тестов — 16532593.

В Минздраве также сообщили, что за минувшие сутки вакцинировали 110740 украинцев. Первую дозу препарата от коронавируса получили 36056, полный курс иммунизации прошли 74605 пациентов. Помимо этого медработники сделали 79 бустерных прививок.

[ + – ] В Украине от коронавируса за сутки скончались 346 человек Фото: Facebook / МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на данные Госстата, отмечает, что в Украине установлен новый рекорд по смертности — в октябре зафиксировано 74279 летальных случев, а количество добавочных смертей — 24437.

С начала момента пандемии коронавируса в Украине зарегистрировано 127360 добавочных смертей. Евгений Истребин прогнозирует, что это число вырастет к концу года — в ноябре добавится где-то 25 тысяч смертей, а в декабре — 5-10 тысяч.

[ + – ] В Украине установлен новый рекорд по смертности

[ + – ] В Украине установлен новый рекорд по смертности

Напомним, что Минздрав расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. В частности, в список добавили медработников, сотрудников коммунальных предприятий, органов центральной власти и местных администраций.

Также сообщалось, что некоторые украинцы покупают алкоголь на деньги, которые государство перечисляет им за прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.