Статистика коронавируса на 21 декабря: 6029 новых случаев COVID-19 и 346 смертей
Инфекцию также обнаружили у 390 детей и 180 медработников. В больницы с COVID-19 госпитализировали 1061 человека.
6029 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине в течение минувших суток. Свежую статистику по заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение в медучреждения госпитализировали 1061 человека, а жертвами COVID-19 стали 346 пациентов.
Коронавирус, по данным Минздрава, в течение суток также обнаружили у 390 детей и 180 медработников.
В Украине за минувший день:
- заболело — 6029 человек;
- выздоровело — 18850 человек;
- летальные случаи — 346;
- госпитализации — 1061.
Динамика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:
- 14 декабря — 2280;
- 15 декабря — 2089;
- 16 декабря — 2028;
- 17 декабря — 2018;
- 18 декабря — 2129;
- 19 декабря — 1241;
- 20 декабря — 1061.
За минувшие сутки медицинские работники сделали 71319 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 28652
- методом ИФА — 6594
- экспресс-тесты на антиген — 36073
Лидерами по новым случаям инфицирования коронавирусом стали Киев, Полтавская и Донецкая области:
- Киев — 1496 случаев;
- Полтавская область — 602 случая;
- Донецкая область — 413 случаев;
- Запорожская область — 344 случая;
- Волынская область — 279 случаев.
За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 3616716 человек;
- выздоровело — 3357405 человек;
- летальные случаи — 93608;
- сделано ПЦР-тестов — 16532593.
В Минздраве также сообщили, что за минувшие сутки вакцинировали 110740 украинцев. Первую дозу препарата от коронавируса получили 36056, полный курс иммунизации прошли 74605 пациентов. Помимо этого медработники сделали 79 бустерных прививок.
Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на данные Госстата, отмечает, что в Украине установлен новый рекорд по смертности — в октябре зафиксировано 74279 летальных случев, а количество добавочных смертей — 24437.
С начала момента пандемии коронавируса в Украине зарегистрировано 127360 добавочных смертей. Евгений Истребин прогнозирует, что это число вырастет к концу года — в ноябре добавится где-то 25 тысяч смертей, а в декабре — 5-10 тысяч.
Напомним, что Минздрав расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. В частности, в список добавили медработников, сотрудников коммунальных предприятий, органов центральной власти и местных администраций.
Также сообщалось, что некоторые украинцы покупают алкоголь на деньги, которые государство перечисляет им за прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.