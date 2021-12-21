Статистика коронавірусу на 21 грудня: 6029 нових випадків COVID-19 та 346 смертей

Інфекцію також виявили у 390 дітей та 180 медпрацівників. У лікарні з COVID-19 госпіталізували 1061 особу.

6029 нових випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Україні протягом минулої доби. Свіжу статистику щодо захворюваності оприлюднила пресслужба МОЗ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

З коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження до медзакладів госпіталізували 1061 особу, а жертвами COVID-19 стали 346 пацієнтів.

Коронавірус, за даними МОЗ, протягом доби також виявили у 390 дітей та 180 медпрацівників.

В Україні за минулий день:

захворіло – 6029 осіб;

одужало — 18 850 осіб;

летальні випадки — 346;

госпіталізації — 1061.

Динаміка госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

14 грудня — 2280;

15 грудня — 2089;

16 грудня — 2028;

17 грудня — 2018;

18 грудня — 2129;

19 грудня — 1241;

20 грудня — 1061.

Минулої доби медичні працівники зробили 71319 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 28 652

методом ІФА — 6594

експрес-тести на антиген — 36 073

Лідерами з нових випадків інфікування коронавірусом стали Київ, Полтавська та Донецька області:

Київ – 1496 випадків;

Полтавська область — 602 випадки;

Донецька область – 413 випадків;

Запорізька область – 344 випадки;

Волинська область – 279 випадків.

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

захворіло — 3 616 716 осіб;

одужало — 3 357 405 осіб;

летальні випадки — 93 608;

зроблено ПЛР-тестів — 16 532 593.

У МОЗ також повідомили, що за минулу добу вакцинували 110 740 українців. Першу дозу препарату від коронавірусу отримали 36 056, повний курс імунізації пройшли 74 605 пацієнтів. Крім цього, медпрацівники зробили 79 бустерних щеплень.

[ + – ] В Україні від коронавірусу за добу померло 346 людей Фото: Facebook / МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, посилаючись на дані Держстату, зазначає, що в Україні встановлено новий рекорд смертності — у жовтні зафіксовано 74 279 летальних випадків, а кількість додаткових смертей — 24 437.

З початку моменту пандемії коронавірусу в Україні зареєстровано 127 360 додаткових смертей. Євген Істребін прогнозує, що ця кількість зросте до кінця року – у листопаді додасться десь 25 тисяч смертей, а у грудні – 5-10 тисяч.

[ + – ] В Україні встановлено новий рекорд зі смертності

[ + – ] В Україні встановлено новий рекорд зі смертності

Нагадаємо, що МОЗ розширило список професій, для яких обов'язковою є вакцинація від коронавірусу. Зокрема, до списку додали медпрацівників, співробітників комунальних підприємств, органів центральної влади та місцевих адміністрацій.

Також повідомлялося, що деякі українці купують алкоголь на гроші, які держава перераховує їм за проходження повного курсу вакцинації від COVID-19.