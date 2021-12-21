В Украине шесть областей выходят из "красной" зоны: что известно

Ослабление карантина с 23 декабря ожидается в Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

С 23 декабря Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области выйдут из "красной" зоны. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Другими словами, с 23 декабря в Украине останется только две "красные" области: Волынская и Запорожская.

Такое решение карантинные ограничения, действующие в упомянутых регионах, поскольку на области "желтой" зоны эпидемопасности распространяются другие правила. Ограничения затрагиваются большей частью граждан, которые еще не вакцинировались против коронавирусной инфекции.

В "желтой" эпидемопасности не разрешается:

работа образовательных учреждений, в которых меньше 100% сотрудников вакцинировались по меньшей мере одной дозой COVID-вакцины

массовые мероприятия, исключение: аттестации соискателей образования

работа кинотеатров, театров и других подобных учреждений

работа заведений общепита, исключение: заказов на вынос и доставка

работа спортзалов и бассейнов

Запрет также затрагивает межобластные и международные перевозки. Однако все эти ограничения снимаются, если у посетителей и работников учреждений есть "желтый" или "зеленый" сертификаты о вакцинации, или международное свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации и карантина. Ее авторы требовали полной отмены "карантинных ограничений, бессмысленного масочного режима и принудительной вакцинации". По словам президента, подобные решения должны приниматься в соответствии с нормами закона.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине будет усилен карантинный режим на новогодние праздники. Для участия в массовых гуляниях понадобится сертификат о вакцинации, отрицательный тест или справка о выздоровлении.