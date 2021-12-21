В Україні шість областей виходять із "червоної" зони: що відомо

Ослаблення карантину з 23 грудня варто очікувати у Житомирській, Сумській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

З 23 грудня Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області вийдуть із "червоної" зони. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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Іншими словами, з 23 грудня в Україні залишиться лише дві "червоні" області: Волинська та Запорізька.

Таке рішення карантинні обмеження, що діють у згаданих регіонах, оскільки на області "жовтої" зони епідемнебезпеки поширюються інші правила. Обмеження торкаються переважно громадян, які ще не вакцинувалися проти коронавірусної інфекції.

У "жовтій" епідемнебезпеці не дозволяється:

робота освітніх установ, в яких менше 100% працівників вакцинувалися щонайменше однією дозою COVID-вакцини

масові заходи, виняток: атестації здобувачів освіти

робота кінотеатрів, театрів та інших подібних установ

робота закладів громадського харчування, виняток: замовлень на винос та доставка

робота спортзалів та басейнів

Заборона також зачіпає міжобласні та міжнародні перевезення. Проте всі ці обмеження знімаються, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікати про вакцинацію, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про відміну "обов'язкової" вакцинації та карантину. Її автори вимагали повного скасування "карантинних обмежень, безглуздого масочного режиму та примусової вакцинації". За словами президента, подібні рішення мають ухвалюватися відповідно до норм закону.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні буде посилено карантинний режим на новорічні свята. Для участі в масових гуляннях знадобиться сертифікат про вакцинацію, негативний тест або довідка про одужання.