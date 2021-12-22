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Статистика коронавируса на 22 декабря: 6323 новых случая COVID-19 и 301 смерть

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Коронавирус госпитализация
Фото: NazarNews | В Украине за сутки от коронавируса скончался 301 пациент

В больницу с инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 2441 человека. COVID-19 также выявили у 534 детей.

За прошлые сутки в Украине зафиксировано 6363 новых случаев инфицирования коронавирусом. Утреннюю статистику по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.

В больницы с коронавирусной болезнью или подозрением на заражение госпитализировали 2241 человека. От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончался 301 пациент.

Как отмечают в Минздраве, коронавирус за сутки также диагностировали у 534 детей и 208 медицинских работников.

В Украине за минувший день:

  • заболело — 6363 человек;
  • выздоровело — 19494 человек;
  • летальные случаи — 301;
  • госпитализации — 2241.

Статистика госпитализаций с коронавирусом в Украине за последние 7 дней:

  • 15 декабря — 2089;
  • 16 декабря — 2028;
  • 17 декабря — 2018;
  • 18 декабря — 2129;
  • 19 декабря — 1241;
  • 20 декабря — 1061;
  • 21 декабря — 2241.

В течение суток медработники сделали 81514 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 33856;
  • методом ИФА — 7109;
  • экспресс-тесты — 40549.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувший день стали Киев, Запорожская и Волынская области:

  • Киев — 1403 случая;
  • Запорожская область — 392 случая;
  • Волынская область — 376 случаев;
  • Донецкая область — 362 случая;
  • Киевская область — 354 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3623079 человек;
  • выздоровело — 3376899 человек;
  • летальные случаи — 93909;
  • сделано ПЦР-тестов — 16566449.

В течение суток в Украине вакцинировали 119129 человек:

  • первая доза препарата — 39006 человек;
  • полный курс иммунизации — 79969 человек;
  • бустерная доза вакцины — 154 человек.
Статистика коронавируса
В Украине за сутки от коронавируса скончался 301 пациент
Фото: Facebook / МОЗ

Ранее Минздрав сообщал, что первый украинский пациент, заразившийся штаммом "Омикрон", успешно выздоровел. Коронавирусная болезнь у человека протекала в легкой форме, поскольку он ранее был вакцинирован.

А вот жительница Черновцов установила рекорд по продолжительности болезни коронавирусом. Юлия Драпата беспрерывно болела COVID-19 в течение 7 месяцев и 13 дней, после чего попала в Национальный реестр рекордов.