Статистика коронавируса на 22 декабря: 6323 новых случая COVID-19 и 301 смерть

В больницу с инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 2441 человека. COVID-19 также выявили у 534 детей.

За прошлые сутки в Украине зафиксировано 6363 новых случаев инфицирования коронавирусом. Утреннюю статистику по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.

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В больницы с коронавирусной болезнью или подозрением на заражение госпитализировали 2241 человека. От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончался 301 пациент.

Как отмечают в Минздраве, коронавирус за сутки также диагностировали у 534 детей и 208 медицинских работников.

В Украине за минувший день:

заболело — 6363 человек;

выздоровело — 19494 человек;

летальные случаи — 301;

госпитализации — 2241.

Статистика госпитализаций с коронавирусом в Украине за последние 7 дней:

15 декабря — 2089;

16 декабря — 2028;

17 декабря — 2018;

18 декабря — 2129;

19 декабря — 1241;

20 декабря — 1061;

21 декабря — 2241.

В течение суток медработники сделали 81514 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 33856;

методом ИФА — 7109;

экспресс-тесты — 40549.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувший день стали Киев, Запорожская и Волынская области:

Киев — 1403 случая;

Запорожская область — 392 случая;

Волынская область — 376 случаев;

Донецкая область — 362 случая;

Киевская область — 354 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3623079 человек;

выздоровело — 3376899 человек;

летальные случаи — 93909;

сделано ПЦР-тестов — 16566449.

В течение суток в Украине вакцинировали 119129 человек:

первая доза препарата — 39006 человек;

полный курс иммунизации — 79969 человек;

бустерная доза вакцины — 154 человек.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончался 301 пациент Фото: Facebook / МОЗ

Ранее Минздрав сообщал, что первый украинский пациент, заразившийся штаммом "Омикрон", успешно выздоровел. Коронавирусная болезнь у человека протекала в легкой форме, поскольку он ранее был вакцинирован.

А вот жительница Черновцов установила рекорд по продолжительности болезни коронавирусом. Юлия Драпата беспрерывно болела COVID-19 в течение 7 месяцев и 13 дней, после чего попала в Национальный реестр рекордов.