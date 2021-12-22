Статистика коронавируса на 22 декабря: 6323 новых случая COVID-19 и 301 смерть
В больницу с инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 2441 человека. COVID-19 также выявили у 534 детей.
За прошлые сутки в Украине зафиксировано 6363 новых случаев инфицирования коронавирусом. Утреннюю статистику по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.
В больницы с коронавирусной болезнью или подозрением на заражение госпитализировали 2241 человека. От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончался 301 пациент.
Как отмечают в Минздраве, коронавирус за сутки также диагностировали у 534 детей и 208 медицинских работников.
В Украине за минувший день:
- заболело — 6363 человек;
- выздоровело — 19494 человек;
- летальные случаи — 301;
- госпитализации — 2241.
Статистика госпитализаций с коронавирусом в Украине за последние 7 дней:
- 15 декабря — 2089;
- 16 декабря — 2028;
- 17 декабря — 2018;
- 18 декабря — 2129;
- 19 декабря — 1241;
- 20 декабря — 1061;
- 21 декабря — 2241.
В течение суток медработники сделали 81514 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 33856;
- методом ИФА — 7109;
- экспресс-тесты — 40549.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за минувший день стали Киев, Запорожская и Волынская области:
- Киев — 1403 случая;
- Запорожская область — 392 случая;
- Волынская область — 376 случаев;
- Донецкая область — 362 случая;
- Киевская область — 354 случая.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3623079 человек;
- выздоровело — 3376899 человек;
- летальные случаи — 93909;
- сделано ПЦР-тестов — 16566449.
В течение суток в Украине вакцинировали 119129 человек:
- первая доза препарата — 39006 человек;
- полный курс иммунизации — 79969 человек;
- бустерная доза вакцины — 154 человек.
Ранее Минздрав сообщал, что первый украинский пациент, заразившийся штаммом "Омикрон", успешно выздоровел. Коронавирусная болезнь у человека протекала в легкой форме, поскольку он ранее был вакцинирован.
А вот жительница Черновцов установила рекорд по продолжительности болезни коронавирусом. Юлия Драпата беспрерывно болела COVID-19 в течение 7 месяцев и 13 дней, после чего попала в Национальный реестр рекордов.