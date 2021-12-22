Статистика коронавірусу на 22 грудня: 6323 нові випадки COVID-19 і 301 смерть
До лікарні з інфекцією або підозрою на зараження госпіталізували 2441 особу. COVID-19 також виявили в 534 дітей.
Минулої доби в Україні зафіксовано 6363 нові випадки інфікування коронавірусом. Ранкову статистику щодо захворюваності публікує пресслужба МОЗ.
У лікарні з коронавірусною хворобою або підозрою на зараження госпіталізували 2241 особу. Від ускладнень, спричинених COVID-19, за добу помер 301 пацієнт.
Як зазначають у МОЗ, коронавірус за добу також діагностували в 534 дітей і 208 медичних працівників.
В Україні за минулий день:
- захворіло – 6363 особи;
- одужало — 19 494 особи;
- летальні випадки — 301;
- госпіталізації — 2241.
Статистика госпіталізацій з коронавірусом в Україні за останні 7 днів:
- 15 грудня — 2089;
- 16 грудня — 2028;
- 17 грудня — 2018;
- 18 грудня — 2129;
- 19 грудня — 1241;
- 20 грудня — 1061;
- 21 грудня — 2241.
Протягом доби медпрацівники зробили 81 514 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 33 856;
- методом ІФА — 7109;
- експрес-тести — 40 549.
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за минулий день стали Київ, Запорізька та Волинська області:
- Київ — 1403 випадки;
- Запорізька область – 392 випадки;
- Волинська область – 376 випадків;
- Донецька область — 362 випадки;
- Київська область — 354 випадки.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 623 079 осіб;
- одужало — 3 376 899 осіб;
- летальні випадки — 93 909;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 566 449.
Протягом доби в Україні вакцинували 119 129 осіб:
- перша доза препарату – 39 006 осіб;
- повний курс імунізації — 79 969 осіб;
- бустерна доза вакцини – 154 особи.
Раніше МОЗ повідомляло, що перший український пацієнт, який заразився штамом "Омікрон", успішно одужав. Коронавірусна хвороба в людини протікала в легкій формі, оскільки вона раніше була вакцинована.
А ось мешканка Чернівців встановила рекорд із тривалості хвороби коронавірусом. Юлія Драпата безперервно хворіла на COVID-19 протягом 7 місяців і 13 днів, після чого потрапила до Національного реєстру рекордів.