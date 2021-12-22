Статистика коронавірусу на 22 грудня: 6323 нові випадки COVID-19 і 301 смерть

До лікарні з інфекцією або підозрою на зараження госпіталізували 2441 особу. COVID-19 також виявили в 534 дітей.

Минулої доби в Україні зафіксовано 6363 нові випадки інфікування коронавірусом. Ранкову статистику щодо захворюваності публікує пресслужба МОЗ.

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У лікарні з коронавірусною хворобою або підозрою на зараження госпіталізували 2241 особу. Від ускладнень, спричинених COVID-19, за добу помер 301 пацієнт.

Як зазначають у МОЗ, коронавірус за добу також діагностували в 534 дітей і 208 медичних працівників.

В Україні за минулий день:

захворіло – 6363 особи;

одужало — 19 494 особи;

летальні випадки — 301;

госпіталізації — 2241.

Статистика госпіталізацій з коронавірусом в Україні за останні 7 днів:

15 грудня — 2089;

16 грудня — 2028;

17 грудня — 2018;

18 грудня — 2129;

19 грудня — 1241;

20 грудня — 1061;

21 грудня — 2241.

Протягом доби медпрацівники зробили 81 514 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 33 856;

методом ІФА — 7109;

експрес-тести — 40 549.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за минулий день стали Київ, Запорізька та Волинська області:

Київ — 1403 випадки;

Запорізька область – 392 випадки;

Волинська область – 376 випадків;

Донецька область — 362 випадки;

Київська область — 354 випадки.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 623 079 осіб;

одужало — 3 376 899 осіб;

летальні випадки — 93 909;

зроблено ПЛР-тестів — 16 566 449.

Протягом доби в Україні вакцинували 119 129 осіб:

перша доза препарату – 39 006 осіб;

повний курс імунізації — 79 969 осіб;

бустерна доза вакцини – 154 особи.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу помер 301 пацієнт Фото: Facebook / МОЗ

Раніше МОЗ повідомляло, що перший український пацієнт, який заразився штамом "Омікрон", успішно одужав. Коронавірусна хвороба в людини протікала в легкій формі, оскільки вона раніше була вакцинована.

А ось мешканка Чернівців встановила рекорд із тривалості хвороби коронавірусом. Юлія Драпата безперервно хворіла на COVID-19 протягом 7 місяців і 13 днів, після чого потрапила до Національного реєстру рекордів.