Пункты вакцинации в Украине на Новый год работать не будут, - Минздрав (видео)

В ходе выступления замглавы Минздрава Мария Карчевич рассказала, что украинцы не смогут привиться в центрах вакцинации 1 и 2 января.

1-2 января 2022 года в Украине будут закрыты пункты и центры вакцинации против Covid-19. Об этом 22 декабря на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич. Она добавила, что в остальные дни пункты продолжат работать в обычном режиме.

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[ + – ] Брифинг заместителя министра Минздрава/страница Минздрава в фейсбуке

Карчевич рассказала, что в Украине уже вакцинировалось против COVID-19 более 14 миллионов человек, а почти 13 миллионов – завершили курс вакцинации.

По ее словам, в стране работает более 1400 мобильных бригад, более 3000 пунктов вакцинации и более 500 центров вакцинации.

Чиновница также сообщила, что более 9 миллионов украинцев пользуется электронными COVID-сертификатами. Их признают в 55 странах, а в 2022 году количество таких стран должно увеличиться до 80. В то же время, с 10 января Евросоюз планирует одобрить сокращение срока действия COVID-сертификатов до 270 дней.

Согласно данным Министерства здравоохранения, за все время пандемии в Украине диагностировали коронавирус 3 623 079 людям, из них выздоровели 376 899. Подтверждено 93 909 летальных случаев заболевания.

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Также Фокус писал о заявлении гендиректора компании "Pfizers" относительно ежегодной вакцинации. По его словам, это обеспечит высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции. К концу текущего года компания планирует поставить три миллиарда доз своей вакцины, а на следующий год запланировала поставку четырех миллиардов доз.Доход Pfizer от продаж COVID-вакцины в 2021 году составит как минимум $35 млрд.