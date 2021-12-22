Пункти вакцинації в Україні на Новий рік не працюватимуть, — МОЗ (відео)

У ході виступу заступниця голови МОЗ Марія Карчевич розповіла, що українці не зможуть зробити щеплення в центрах вакцинації 1 та 2 січня.

1-2 січня 2022 року в Україні буде закрито пункти та центри вакцинації проти Covid-19. Про це 22 грудня на брифінгу повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич. Вона додала, що в решту днів пункти продовжать працювати у звичайному режимі.

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[ + – ] Брифінг заступника міністра МОЗ/сторінка МОЗ у фейсбуці

Карчевич розповіла, що в Україні вже вакцинувалося проти COVID-19 понад 14 мільйонів людей, а майже 13 мільйонів – завершили курс вакцинації.

За її словами, у країні працює понад 1400 мобільних бригад, понад 3000 пунктів вакцинації та понад 500 центрів вакцинації.

Чиновниця також повідомила, що понад 9 мільйонів українців користуються електронними COVID-сертифікатами. Їх визнають у 55 країнах, а у 2022 році кількість таких країн має збільшитись до 80. Водночас, з 10 січня Євросоюз планує схвалити скорочення терміну дії COVID-сертифікатів до 270 днів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні діагностували коронавірус 3 623 079 людям, з них одужали 3 768 99. Підтверджено 93 909 летальних випадків захворювання.

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Також Фокус писав про заяву гендиректора компанії "Pfizer" щодо щорічної вакцинації. За його словами, це забезпечить високий рівень захисту від коронавірусної інфекції. До кінця поточного року компанія планує поставити три мільярди доз своєї вакцини, а на наступний рік запланувала постачання чотирьох мільярдів доз.