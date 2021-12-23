Статистика коронавируса на 23 декабря: 7312 новых случая COVID-19 и 1691 госпитализация

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 275 украинцев.

7312 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Украине в течение суток. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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По данным министерства, с COVID-19 или подозрением на инфицирование в медучреждения госпитализирован 1691 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в течение минувшего дня скончались 275 украинцев. COVID-19, как отмечают в Минздраве, также выявили у 585 детей и 182 медицинских работников.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 7312 человек;

выздоровело — 16521 человек;

летальные случаи — 275;

госпитализации — 1691.

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

16 декабря — 2028;

17 декабря — 2018;

18 декабря — 2129;

19 декабря — 1241;

20 декабря — 1061;

21 декабря — 2241;

22 декабря — 1691.

По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделано 70136 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 32402;

методом ИФА — 6665;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 31069.

Лидерами по новым зарегистрированным случаям заражения COVID-19 стали Киев, Донецкая и Полтавская области:

Киев — 1211 случаев

Донецкая область — 531 случай;

Полтавская область — 495 случаев;

Львовская область — 417 случаев;

Хмельницкая область — 387 случаев.

С первого дня пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 3630391 человек;

выздоровело — 3393420 человек;

летальные случаи — 94184;

сделано ПЦР-тестов — 16598851.

Помимо этого, как рассказывают в пресс-службе Минздрава, в течение суток вакцинировали 117443 граждан:

первая доза препарата — 39071 человек;

вторая доза вакцины — 78101 человек;

бустерная доза — 271 человек.

[ + – ] В Украине за сутки от COVID-19 скончались 275 человек Фото: пресс-служба Минздрава

Системный аналитик Евгений Истребин в своем Facebook отметил снижение темпов вакцинации от коронавируса в Украине до 105 тысяч доз в сутки. По его словам, падение будет и дальше продолжаться и в скором времени может приблизиться к отметке в 70-80 тысяч ежедневных прививок.

По состоянию на 22 декабря, как утверждает системный аналитик, на складах в Украине находится 10,7 млн доз препарата от коронавируса. Евгений Истребин также спрогнозировал новую волну COVID-19 в нашей стране и призвал Минздрав как можно быстрее одобрить введение бустерных доз.

"Сейчас если не разрешить бустер, первыми ляжет первичка (первичное звено медпомощи — ред.), т.к. врачи семейной медицины первыми столкнуться с волной Омикрона. Далее пойдут медики стационаров, ну а далее волна затронет критическую инфраструктуру и стариков. Времени для начала бустера уже практически не осталось. Волна уже на подходе. Я предупредил", — подытожил системный аналитик.

[ + – ] В Украине падают темпы вакцинации населения от коронавируса

Ранее Минздрав предупреждал о возможном сокращении срока действия COVID-сертификатов. Украина, как сообщали в профильном министерстве, может пойти по примеру Евросоюза, из-за чего сертификат о вакцинации будет действителен не 365 дней, а 270.

А в Минэкономики сообщали, что Украина потратила более 200 млн гривен на выплаты "тысячи Зеленского".