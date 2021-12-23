Статистика коронавируса на 23 декабря: 7312 новых случая COVID-19 и 1691 госпитализация
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 275 украинцев.
7312 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Украине в течение суток. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, с COVID-19 или подозрением на инфицирование в медучреждения госпитализирован 1691 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в течение минувшего дня скончались 275 украинцев. COVID-19, как отмечают в Минздраве, также выявили у 585 детей и 182 медицинских работников.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 7312 человек;
- выздоровело — 16521 человек;
- летальные случаи — 275;
- госпитализации — 1691.
Динамика госпитализаций за последнюю неделю:
- 16 декабря — 2028;
- 17 декабря — 2018;
- 18 декабря — 2129;
- 19 декабря — 1241;
- 20 декабря — 1061;
- 21 декабря — 2241;
- 22 декабря — 1691.
По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделано 70136 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 32402;
- методом ИФА — 6665;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 31069.
Лидерами по новым зарегистрированным случаям заражения COVID-19 стали Киев, Донецкая и Полтавская области:
- Киев — 1211 случаев
- Донецкая область — 531 случай;
- Полтавская область — 495 случаев;
- Львовская область — 417 случаев;
- Хмельницкая область — 387 случаев.
С первого дня пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 3630391 человек;
- выздоровело — 3393420 человек;
- летальные случаи — 94184;
- сделано ПЦР-тестов — 16598851.
Помимо этого, как рассказывают в пресс-службе Минздрава, в течение суток вакцинировали 117443 граждан:
- первая доза препарата — 39071 человек;
- вторая доза вакцины — 78101 человек;
- бустерная доза — 271 человек.
Системный аналитик Евгений Истребин в своем Facebook отметил снижение темпов вакцинации от коронавируса в Украине до 105 тысяч доз в сутки. По его словам, падение будет и дальше продолжаться и в скором времени может приблизиться к отметке в 70-80 тысяч ежедневных прививок.
По состоянию на 22 декабря, как утверждает системный аналитик, на складах в Украине находится 10,7 млн доз препарата от коронавируса. Евгений Истребин также спрогнозировал новую волну COVID-19 в нашей стране и призвал Минздрав как можно быстрее одобрить введение бустерных доз.
"Сейчас если не разрешить бустер, первыми ляжет первичка (первичное звено медпомощи — ред.), т.к. врачи семейной медицины первыми столкнуться с волной Омикрона. Далее пойдут медики стационаров, ну а далее волна затронет критическую инфраструктуру и стариков. Времени для начала бустера уже практически не осталось. Волна уже на подходе. Я предупредил", — подытожил системный аналитик.
Ранее Минздрав предупреждал о возможном сокращении срока действия COVID-сертификатов. Украина, как сообщали в профильном министерстве, может пойти по примеру Евросоюза, из-за чего сертификат о вакцинации будет действителен не 365 дней, а 270.
А в Минэкономики сообщали, что Украина потратила более 200 млн гривен на выплаты "тысячи Зеленского".