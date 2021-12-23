Статистика коронавірусу на 23 грудня: 7312 нових випадків COVID-19 та 1691 госпіталізація
Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 275 українців.
7312 нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Україні протягом доби. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За даними міністерства, з COVID-19 або підозрою на інфікування до медзакладів госпіталізовано 1691 особу.
Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, протягом минулого дня померло 275 українців. COVID-19, як зазначають у МОЗ, також виявили у 585 дітей та 182 медичних працівників.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 7312 осіб;
- одужало — 16 521 людина;
- летальні випадки — 275;
- госпіталізації — 1691.
Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:
- 16 грудня — 2028;
- 17 грудня — 2018;
- 18 грудня — 2129;
- 19 грудня — 1241;
- 20 грудня — 1061;
- 21 грудня — 2241;
- 22 грудня — 1691.
За даними МОЗ, за минулий день в Україні зроблено 70 136 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 32 402;
- методом ІФА — 6 665;
- експрес-тести на антиген до вірусу – 31 069.
Лідерами з нових зареєстрованих випадків зараження COVID-19 стали Київ, Донецька та Полтавська області:
- Київ — 1211 випадків
- Донецька область — 531 випадок;
- Полтавська область – 495 випадків;
- Львівська область – 417 випадків;
- Хмельницька область – 387 випадків.
З першого дня пандемії коронавірусної інфекції в Україні:
- захворіло – 3 630 391 осіб;
- одужало — 3 393 420 осіб;
- летальні випадки — 94 184;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 598 851.
Крім цього, як розповідають у пресслужбі МОЗ, протягом доби вакцинували 117 443 громадян:
- перша доза препарату – 39 071 чоловік;
- друга доза вакцини – 78 101 особа;
- бустерна доза — 271 людина.
Системний аналітик Євген Істребін у своєму Facebook зазначив зниження темпів вакцинації від коронавірусу в Україні до 105 тисяч доз на добу. За його словами, падіння продовжуватиметься і незабаром може наблизитися до позначки в 70-80 тисяч щоденних щеплень.
Станом на 22 грудня, як стверджує системний аналітик, на складах в Україні перебуває 10,7 млн доз препарату від коронавірусу. Євген Істребін також спрогнозував нову хвилю COVID-19 у нашій країні та закликав МОЗ якнайшвидше схвалити введення бустерних доз.
"Зараз якщо не дозволити бустер, першими ляже первинка (первинна ланка медичної допомоги — ред.), тому що лікарі сімейної медицини першими зіткнуться з хвилею Омікрона. Далі підуть медики стаціонарів, ну а далі хвиля торкнеться критичну інфраструктуру і старих людей. Бустера вже практично не залишилося. Хвиля вже на підході. Я попередив", — підсумував системний аналітик.
Раніше МОЗ попереджало про можливе скорочення терміну дії COVID-сертифікатів. Україна, як повідомляли у профільному міністерстві, може піти за прикладом Євросоюзу, через що сертифікат про вакцинацію буде дійсним не 365 днів, а 270.
А в Мінекономіки повідомляли, що Україна витратила понад 200 млн гривень на виплати "тисячі Зеленського".