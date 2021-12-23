Ни денег, ни елки: в Киеве прокуратура расследует кражу на Центральном вокзале

Силовики утверждают – подрядчик за 5 млн гривен должен был установить в фойе вокзала две елки и украсить их гирляндами. Появиться там они должны были еще неделю назад.

Столичные правоохранители расследуют факт воровства средств на установлении елки на центральном железнодорожном вокзале Киева. Информация об этом появилась в пресс-службе прокуратуры.

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Уже открыто уголовное производство по факту разворовывания средств АТ "Укрзализныця" при составлении договоров на установление праздничного дерева.

В комментарии журналистам УП спикер ведомства Надежда Максимец заявила, что на вокзале должно было появится две елки. Крайний срок их установления был определен до 17 декабря. Так, праздничные деревья должны были монтировать в фое центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал. На это было выделено 5 млн гривен.

Но в ходе проверки работ правоохранителями 22 декабря новогодних деревьев, украшенных гирляндами и игрушками, не обнаружили.

На сегодняшний день прокуратура продолжает следствие по данному нарушению.

Отметим, что в этом году на обустройство новогоднего городка на Софийской площади в Киеве выделили более двух миллионов гривен.

Как сообщалось, в Киеве 18 декабря зажгли огни на главной елке страны, которая расположена на Софийской площади.