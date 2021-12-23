Ні грошей, ні ялинки: у Києві прокуратура розслідує крадіжку на центральному вокзалі

Силовики стверджують – підрядник за 5 млн гривень мав встановити у фойє вокзалу дві ялинки та прикрасити їх гірляндами. З'явитися там вони мали ще тиждень тому.

Столичні правоохоронці розслідують факт викрадання коштів на встановлення ялинки на центральному залізничному вокзалі Києва. Інформація про це з'явилася в пресслужбі прокуратури.

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Уже відкрито кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" під час укладання договорів на встановлення святкового дерева.

У коментарі журналістам УП речниця відомства Надія Максимець заявила, що на вокзалі мало з'явитися дві ялинки. Останнім терміном їх встановлення було визначено до 17 грудня. Так, святкові дерева мали монтувати у фойє центрального залізничного вокзалу та біля входу до Південного вокзалу. На це було виділено 5 млн гривень.

Але під час перевірки робіт правоохоронцями 22 грудня новорічних дерев, прикрашених гірляндами та іграшками, не виявили.

На сьогодні прокуратура продовжує слідство щодо цього порушення.

Зазначимо, що цього року на облаштування новорічного містечка на Софійській площі в Києві виділили понад два мільйони гривень.

Як повідомлялося, у Києві 18 грудня запалили вогні на головній ялинці країни, розташованій на Софійській площі.