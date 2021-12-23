Украинские сети АЗС подняли цены на бензин и дизель: где топливо продают дешевле
Бензин марки А-95 на премиум-заправках подорожал на 19 копеек, а средняя стоимость дизеля удерживается в пределе 30 гривен за литр.
Бензин и дизельное топливо 23 декабря подорожали в украинских сетях автозаправок по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на мониторинг рынка консалтинговой группы "А-95".
Согласно данным экспертов, бензин марки А-95 на заправках OKKO, WOG и Shell подорожал на 19 копеек и стоит 30,97 гривен за литр.
Впрочем, некоторые сети продемонстрировали снижение "пятерки". Так А-95 в сетях AMIC продается дешевле на 5 копеек (30,56 гривен за литр), в "Авантаж 7" – на 50 копеек (28,95 гривен за литр) и Motto на 6 копеек (29,31 гривен за литр).
Бензин марки А-92 в сети АЗС Shell вырос в цене на 20 копеек и торгуется по 30,59 гривен за литр. KLO, "Авантаж 7" и Motto опустили цены.
Дизель незначительно подорожал в четырех сетях АЗС (на три копейки за литр). Дешевле всего это топливо продает сеть "Авантаж 7" — 27,35 гривен за литр.
В среднем бензин А-92 стоит 29,45 гривен, А-95 — 30,22 гривен, а дизельное топливо — 29,42 гривен за литр, пишет "РБК-Украина".
Отметим, что Министерство экономики Украины 22 декабря опубликовало новую среднюю стоимость бензинов, по которой сети АЗС высчитывают размер предельной наценки. Так, цену бензина определили на уровне 25,97 гривен, а дизеля – 23,16 гривен за литр. С учетом предельных торговых наценок АЗС не могут продавать бензин дороже 30,97 гривен, а дизель – дороже 30,16 гривен за литр.
Средняя цена на бензин в Украине выросла на 19 копеек, а на дизельное топливо — на 3 копейки за литр по сравнению со второй декадой декабря.
Фокус ранее писал, что зимой нужно ожидать падения цен на топливо из-за низкого спроса и образовавшихся запасов остатков крупного опта.
Напомним, что в ноябре в сетях украинских автозаправок подорожал автогаз.