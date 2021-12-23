Украинские сети АЗС подняли цены на бензин и дизель: где топливо продают дешевле

Бензин марки А-95 на премиум-заправках подорожал на 19 копеек, а средняя стоимость дизеля удерживается в пределе 30 гривен за литр.

Бензин и дизельное топливо 23 декабря подорожали в украинских сетях автозаправок по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на мониторинг рынка консалтинговой группы "А-95".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Согласно данным экспертов, бензин марки А-95 на заправках OKKO, WOG и Shell подорожал на 19 копеек и стоит 30,97 гривен за литр.

Впрочем, некоторые сети продемонстрировали снижение "пятерки". Так А-95 в сетях AMIC продается дешевле на 5 копеек (30,56 гривен за литр), в "Авантаж 7" – на 50 копеек (28,95 гривен за литр) и Motto на 6 копеек (29,31 гривен за литр).

Бензин марки А-92 в сети АЗС Shell вырос в цене на 20 копеек и торгуется по 30,59 гривен за литр. KLO, "Авантаж 7" и Motto опустили цены.

[ + – ] В сети АЗС "Авантаж 7" самый дешевый дизель

Дизель незначительно подорожал в четырех сетях АЗС (на три копейки за литр). Дешевле всего это топливо продает сеть "Авантаж 7" — 27,35 гривен за литр.

В среднем бензин А-92 стоит 29,45 гривен, А-95 — 30,22 гривен, а дизельное топливо — 29,42 гривен за литр, пишет "РБК-Украина".

[ + – ] Бензин не может продаваться дороже 30,97 гривен за литр

Отметим, что Министерство экономики Украины 22 декабря опубликовало новую среднюю стоимость бензинов, по которой сети АЗС высчитывают размер предельной наценки. Так, цену бензина определили на уровне 25,97 гривен, а дизеля – 23,16 гривен за литр. С учетом предельных торговых наценок АЗС не могут продавать бензин дороже 30,97 гривен, а дизель – дороже 30,16 гривен за литр.

Средняя цена на бензин в Украине выросла на 19 копеек, а на дизельное топливо — на 3 копейки за литр по сравнению со второй декадой декабря.

Фокус ранее писал, что зимой нужно ожидать падения цен на топливо из-за низкого спроса и образовавшихся запасов остатков крупного опта.

Напомним, что в ноябре в сетях украинских автозаправок подорожал автогаз.