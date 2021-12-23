Українські мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизель: де паливо продають дешевше
Бензин марки А-95 на преміум-заправках подорожчав на 19 копійок, а середня вартість дизеля утримується на 30 гривень за літр.
Бензин та дизельне паливо 23 грудня подорожчали в українських мережах автозаправок порівняно з попереднім торговим днем. Про це пише видання enkorr із посиланням на моніторинг ринку консалтингової групи "А-95".
За даними експертів, бензин марки А-95 на заправках OKKO, WOG та Shell подорожчав на 19 копійок та коштує 30,97 гривень за літр.
Втім, деякі мережі продемонстрували зниження "п'ятірки". Так А-95 у мережах AMIC продається дешевше на 5 копійок (30,56 гривень за літр), у "Авантаж 7" – на 50 копійок (28,95 гривень за літр) та Motto на 6 копійок (29,31 гривень за літр) ).
Бензин марки А-92 у мережі АЗС Shell виріс у ціні на 20 копійок і торгується по 30,59 гривень за літр. KLO, "Авантаж 7" та Motto опустили ціни.
Дизель трохи подорожчав у чотирьох мережах АЗС (на три копійки за літр). Найдешевше це паливо продає мережа "Авантаж 7" — 27,35 гривень за літр.
У середньому бензин А-92 коштує 29,45 гривень, А-95 – 30,22 гривень, а дизельне паливо – 29,42 гривень за літр, пише "РБК-Україна".
Зазначимо, що Міністерство економіки України 22 грудня опублікувало нову середню вартість бензинів, за якою мережі АЗС розраховують розмір граничної націнки. Так, вартість бензину визначили на рівні 25,97 гривень, а дизеля – 23,16 гривень за літр. З урахуванням граничних торгових націнок АЗС не можуть продавати бензин дорожче за 30,97 гривень, а дизель – дорожче за 30,16 гривень за літр.
Середня ціна на бензин в Україні зросла на 19 копійок, а на дизельне паливо — на 3 копійки за літр, порівняно з другою декадою грудня.
Фокус раніше писав, що взимку слід очікувати падіння цін на пальне через низький попит і запаси залишків великого опту, що утворилися.
Нагадаємо, що у листопаді в мережах українських автозаправок подорожчав автогаз.