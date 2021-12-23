Українські мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизель: де паливо продають дешевше

Бензин марки А-95 на преміум-заправках подорожчав на 19 копійок, а середня вартість дизеля утримується на 30 гривень за літр.

Бензин та дизельне паливо 23 грудня подорожчали в українських мережах автозаправок порівняно з попереднім торговим днем. Про це пише видання enkorr із посиланням на моніторинг ринку консалтингової групи "А-95".

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За даними експертів, бензин марки А-95 на заправках OKKO, WOG та Shell подорожчав на 19 копійок та коштує 30,97 гривень за літр.

Втім, деякі мережі продемонстрували зниження "п'ятірки". Так А-95 у мережах AMIC продається дешевше на 5 копійок (30,56 гривень за літр), у "Авантаж 7" – на 50 копійок (28,95 гривень за літр) та Motto на 6 копійок (29,31 гривень за літр) ).

Бензин марки А-92 у мережі АЗС Shell виріс у ціні на 20 копійок і торгується по 30,59 гривень за літр. KLO, "Авантаж 7" та Motto опустили ціни.

[ + – ] У мережі АЗС "Авантаж 7" найдешевший дизель

Дизель трохи подорожчав у чотирьох мережах АЗС (на три копійки за літр). Найдешевше це паливо продає мережа "Авантаж 7" — 27,35 гривень за літр.

У середньому бензин А-92 коштує 29,45 гривень, А-95 – 30,22 гривень, а дизельне паливо – 29,42 гривень за літр, пише "РБК-Україна".

[ + – ] Бензин не може продаватися дорожче за 30,97 гривень за літр

Зазначимо, що Міністерство економіки України 22 грудня опублікувало нову середню вартість бензинів, за якою мережі АЗС розраховують розмір граничної націнки. Так, вартість бензину визначили на рівні 25,97 гривень, а дизеля – 23,16 гривень за літр. З урахуванням граничних торгових націнок АЗС не можуть продавати бензин дорожче за 30,97 гривень, а дизель – дорожче за 30,16 гривень за літр.

Середня ціна на бензин в Україні зросла на 19 копійок, а на дизельне паливо — на 3 копійки за літр, порівняно з другою декадою грудня.

Фокус раніше писав, що взимку слід очікувати падіння цін на пальне через низький попит і запаси залишків великого опту, що утворилися.

Нагадаємо, що у листопаді в мережах українських автозаправок подорожчав автогаз.