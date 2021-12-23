Елку из Министерства юстиции Украины высмеяли в соцсетях (фото)

Некоторые пользователи сравнили новогоднее дерево с костью от рыбы. А другие утверждали, что она осталась с прошлогоднего праздника.

В помещении Минюста Украины поставили елку, Судя по всему, сотрудники министерства не много времени потратили на выбор и украшением дерева. Фотографией елки поделился на своей странице в Facebook пользователь Сергей Старенький.

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Мужчина снабдил пост ироничной подписью: "Какой министр — такая и елка".

Читатели задавались вопросом о том, не осталась и она с прошлого года.

[ + – ] Скриншот комментариев к посту о елке из Минюста.

Кто-то назвал ее костью от рыбы. Другие утверждали, что это дерево очень показательно в смысле уровня жизни в стране и коррумпированности министерства.

[ + – ] Скриншот комментариев к посту о елке из Минюста.

Один из комментаторов предложил перевернуть фото — возможно, так будет смотреться лучше. "Снегурочку просьба не показывать", — попросил другой.

Напомним, что в центре Мариуполя упала главная елка города, а местные жители принялись снимать и уносить новогодние игрушки. Мариупольская елка была достаточно высокой, 14 метров, — и ее снесло ветром. Дерево упало на ограждение.

Ранее Фокус разбирался в том, что лучше — искусственная или настоящая елка. Искусственную можно использовать повторно, но ее производят из опасного материала — поливинилхлорида (ПВХ), который может привести к серьезным последствиям и для здоровья, и окружающей среды.