Ялинку з Міністерства юстиції України висміяли у соцмережах (фото)

Деякі користувачі порівняли новорічне дерево з кісткою від риби. Інші стверджували, що вона залишилася з торішнього свята.

У приміщенні Мін'юсту України поставили ялинку, Судячи з усього, співробітники міністерства небагато часу витратили на вибір та прикрасу дерева. Фотографією ялинки поділився на своїй сторінці у Facebook користувач Сергій Старенький.

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Чоловік залишив пост з іронічним підписом: "Який міністр — така і ялинка".

Читачі запитували, чи не залишилася і вона з минулого року.

[ + – ] Скріншот коментарів до поста про ялинку з Мін'юсту.

Хтось назвав її кісткою від риби. Інші стверджували, що це дерево є дуже показовим у сенсі рівня життя в країні та корумпованості міністерства.

[ + – ] Скріншот коментарів до поста про ялинку з Мін'юсту.

Один із коментаторів запропонував перевернути фото — можливо, так виглядатиме краще. "Снігуроньку прохання не показувати", — попросив інший.

Нагадаємо, що в центрі Маріуполя впала головна ялинка міста, а місцеві жителі взялися знімати та забирати новорічні іграшки. Маріупольська ялинка була досить високою, 14 метрів, і її знесло вітром. Дерево впало на огорожу.

Раніше Фокус розбирався у тому, що краще — штучна чи справжня ялинка. Штучну можна використовувати повторно, але її виробляють із небезпечного матеріалу — полівінілхлориду (ПВХ), який може призвести до серйозних наслідків і для здоров'я, і для навколишнього середовища.