Украина в ближайшее время останется без "красных" областей, — Ляшко

В ходе общения с журналистами глава Минздрава заверил, что в Запорожской и Волынской областях в последнее время наблюдается снижение уровня новых заражений.

Две области, Волынская и Запорожская, которые единственные во всей стране находятся на данный момент в "красной" зоне карантина, в ближайшее время перейдут в "желтую" зону. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает "РБК Украина".

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По словам министра, в последние 5 недель в Украине наблюдается уменьшение случаев заражения COVID-19. Ситуация улучшилась и в Волынской и Запорожской областях.

"Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", — отметил Ляшко.

Также министр добавил, что в этих регионах в течение 20-22 декабря наблюдается снижение коэффициента выявления случаев заражения коронавирусом.

Так, в Волынской области показатель новых случаев в течение указанного периода снизился с 22,3 % до 18,1%, а в Запорожской с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество сделанных тестов, а уровень госпитализации снижается.

В связи с этим Минздрав инициирует заседание госкомиссию по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения выхода областей из "красной" зоны.

Напомним, 23 декабря почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Усиленные ограничения остались только Волынской и Запорожской областях.

Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации и карантина. В ответе президента приводятся нормы законодательства, которые регулируют вакцинацию и объявление карантина.