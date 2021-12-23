Україна найближчим часом залишиться без "червоних" областей, — Ляшко

Під час спілкування з журналістами глава МОЗ запевнив, що у Запорізькій та Волинській областях останнім часом спостерігається зниження рівня нових заражень.

Дві області, Волинська та Запорізька, які єдині у всій країні знаходяться зараз у "червоній" зоні карантину, найближчим часом перейдуть у "жовту" зону. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє "РБК Україна".

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За словами міністра, за останні 5 тижнів в Україні спостерігається зменшення випадків зараження COVID-19. Ситуація покращилася і у Волинській та Запорізькій областях.

"Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", — зазначив Ляшко.

Також міністр додав, що у цих регіонах протягом 20-22 грудня спостерігається зниження коефіцієнта виявлення випадків зараження коронавірусом.

Так, у Волинській області показник нових випадків протягом зазначеного періоду знизився з 22,3% до 18,1%, а у Запорізькій – з 23,4% до 18,9%. Також у цих регіонах зростає кількість зроблених тестів, а рівень госпіталізації знижується.

У зв'язку з цим МОЗ ініціює засідання держкомісії з питань ТЕБ та НС для розгляду виходу областей із "червоної" зони.

Нагадаємо, 23 грудня майже вся Україна перейшла у "жовту" зону карантину. Посилені обмеження залишилися лише у Волинській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на петицію про відміну "обов'язкової" вакцинації та карантину. У відповіді президента наводяться норми законодавства, які регулюють вакцинацію та оголошення карантину.