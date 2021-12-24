ГБР подозревает работников колоний в распространении наркотиков: где прятали вещества (фото, видео)

Работники колоний пошли на хитрости, чтобы сбыть наркотики. Запрещенные вещества прятали в одежде, банке с вареньем и даже в контейнере с обедом.

Cотрудников трех исправительных колоний подозревают в доставке наркотиков осужденным. Об этом сообщил пресс-центр Госбюро расследований.

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Младший инспектор Ладыжинской исправительной колонии №39 Винницкой области спрятал наркотики в банке с вареньем и положил ее в полиэтиленовый пакет. "Товар" заказывал осужденный за разбойное нападение.

[ + – ] Один из заказчиков сидит в тюрьме за разбойное нападение Фото: dbr.gov.ua

Инспектор Кропивницкой исправительной колонии №6 (город Кропивницкий) положил наркотики в контейнер с обедом и доставил заключенному. А помощник начальника Арбузинской исправительной колонии №83 (Николаевская область) проносил на работу наркотические вещества в личных вещах и еде. На дежурстве он делал "закладки" для осужденных.

"Задокументировано, как он сбыл наркотическое вещество и получил за это деньги от заключенного", – отметили в бюро.

Последнего подозреваемого отстранили от работы и поместили под домашний арест.

[ + – ] Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители квалифицировали указанные правонарушения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических и психотропных веществ или их аналогов). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в октябре этого года в аэропорту "Борисполь" обнаружили около 80 кг наркотика псевдоэфедрин. Вещество хотели провезти в ведрах от мороженого.

В этом же месяце в Лебединском районе Сумской области правоохранители обнаружили поле, засеянное коноплей. Подозреваемых задержали с поличным и изъяли у них 15 килограмм растений.