ДБР підозрює працівників колоній у розповсюдженні наркотиків: де ховали речовини (фото, відео)

Працівники колоній пішли на хитрощі, щоби збути наркотики. Заборонені речовини ховали в одязі, банці з варенням і навіть у контейнері з обідом.

Співробітників трьох виправних колоній підозрюють у доставці наркотиків засудженим. Про це повідомив пресцентр Держбюро розслідувань.

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Молодший інспектор Ладижинської виправної колонії №39 Вінницької області сховав наркотики в банку з варенням та поклав її в поліетиленовий пакет. "Товар" замовляв засуджений за розбійний напад.

[ + – ] Один із замовників сидить у в'язниці за розбійний напад Фото: dbr.gov.ua

Інспектор Кропивницької виправної колонії №6 (місто Кропивницький) поклав наркотики у контейнер з обідом та доставив ув'язненому. А помічник начальника Арбузинської виправної колонії №83 (Миколаївська область) проносив на роботу наркотичні речовини в особистих речах та їжі. На чергуванні він робив "закладки" для засуджених.

"Задокументовано, як він збув наркотичну речовину та отримав за це гроші від ув'язненого", – зазначили в бюро.

Останнього підозрюваного усунули від роботи та помістили під домашній арешт.

[ + – ] Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці

Правоохоронці кваліфікували зазначені правопорушення за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних та психотропних речовин або їхніх аналогів). Ця стаття передбачає покарання як позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у жовтні цього року в аеропорту "Бориспіль" виявили близько 80 кг наркотику псевдоефедрин. Речовину хотіли провезти у відрах від морозива.

Цього ж місяця у Лебединському районі Сумської області правоохоронці виявили поле, засіяне коноплею. Підозрюваних затримали на місці злочину та вилучили у них 15 кілограм рослин.