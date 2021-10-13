У "Борисполі" партію заборонених пігулок провозили у відрах від морозива, — СБУ

Прекурсор псевдоефедрин для виготовлення психотропів переправляли з африканської країни. У ході спецоперації силовики вилучили майже 80 кілограмів "товару".

СБУ повідомила про виявлення в аеропорту "Бориспіль" великої партії псевдоефедрину на суму в 12 млн гривень. Про це інформує пресцентр спецслужби.

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За даними силовиків, контрабанду прекурсора для виготовлення психотропів намагалася ввезти в Україну група з п'яти чоловік.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ вилучили майже 80 кілограмів "товару", вартість якого оцінюється у 12 млн гривень.

[ + – ] Контрабанда псевдоефедрину в Борисполі [ + – ] Контрабанда псевдоефедрину в Борисполі [ + – ] Контрабанда псевдоефедрину в Борисполі [ + – ] Контрабанда псевдоефедрину в Борисполі [ + – ] Контрабанда псевдоефедрину в Борисполі

Заборонений товар підозрювані намагалися провезти у власному багажі серед особистих речей, у тому числі у відрах від морозива. Силовики встановили, що контрабанду прекурсора переправляли з однієї з африканських країн в Україну для продажу.

Зараз вирішують питання про оголошення підозри затриманим і обрання їм запобіжного заходу. За фактом виявлення контрабанди псевдоефедрину в аеропорту "Бориспіль" відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, в залежності від тяжкості скоєного злочину.

[ + – ] У "Борисполі" виявили контрабанду псевдоефедрину

Раніше Фокус повідомляв, що в "Борисполі" СБУ заблокувала наркотрафік. Наркотичні речовини на територію України намагалися ввезти під виглядом ліків і косметики, а щомісячний заробіток зловмисників, за даними СБУ, становив кілька десятків тисяч доларів.

Також Фокус розповідав, що СБУ ліквідувала наркотрафік під Одесою, який організували члени італійської мафії. Наркотичні речовини сховали в контейнері з фруктами, які прибули з південноамериканської країни. До наркотрафіку, за даними СБУ, причетні члени італійської злочинного угруповання "Ндрангета".