В "Борисполе" партию запрещенных таблеток провозили в ведрах от мороженого, — СБУ

Прекурсор псевдоэфедрин для изготовления психотропов переправляли из африканской страны. В ходе спецоперации силовики изъяли почти 80 килограмм "товара".

СБУ сообщила о выявлении в аэропорту "Борисполь" крупной партии псевдоэфедрина на сумму в 12 млн гривен. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным силовиков, контрабанду прекурсора для изготовления психотропов пытались ввезти в Украину группа из пяти человек.

В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ изъяли почти 80 килограмм "товара", стоимость которого оценивается в 12 млн гривен.

[ + – ] Контрабанда псевдоэфедрина в Борисполе [ + – ] Контрабанда псевдоэфедрина в Борисполе [ + – ] Контрабанда псевдоэфедрина в Борисполе [ + – ] Контрабанда псевдоэфедрина в Борисполе [ + – ] Контрабанда псевдоэфедрина в Борисполе

Запрещенный товар подозреваемые пытались провезти в собственном багаже среди личных вещей, в том числе в ведрах от мороженого. Силовики установили, что контрабанду прекурсора переправляли с одной из африканских стран в Украину для продажи.

В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и избрании им меры пресечения. По факту выявления контрабанды псевдоэфедрина в аэропорту "Борисполь" открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

[ + – ] В "Борисполе" выявили контрабанду псевдоэфедрина

Ранее Фокус сообщал, что в "Борисполе" СБУ заблокировала наркотрафик. Наркотические вещества на территорию Украины пытались ввезти под видом лекарств и косметики, а ежемесячный заработок злоумышленников, по данным СБУ, составлял несколько десятков тысяч долларов.

Также Фокус рассказывал, что СБУ ликвидировала наркотрафик под Одессой, который организовали члены итальянской мафии. Наркотические вещества спрятали в контейнере с фруктами, которые прибыли из южноамериканской страны. К наркотрафику, по данным СБУ, причастны члены итальянской преступной группировки "Ндрангета".