Под видом лекарств и косметики. СБУ заблокировала наркотрафик в аэропорту "Борисполь" (фото)

Наркотические вещества после перевозки в Украину планировали распространять через собственную сеть дилеров. Ежемесячный заработок составлял несколько десятков тысяч долларов.

СБУ отчиталась о блокировке двух международных наркотрафиков в Украине. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

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По данным силовиков, один из каналов поставки наркотических средств в Украину был заблокирован в аэропорту "Борисполь". Правоохранители задержали двух мужчин, которых обвиняют в попытке провезти партию псевдоэфедрина — прекурсос для изготовления метамфетамина в кустарных нарколабораториях.

"Чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров. Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран", — говорится в сообщении.

В ходе оперативных действий, как рассказывают в СБУ, был разоблачен организатор ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений задержанным и избрании им меры пресечения.

Пресс-центр СБУ также сообщает о задержании в Киеве еще одного мужчины, которого подозревают в организации контрабандного канала поставки наркотиков в Украину. Под видом косметической продукции, по словам правоохранителей, в нашу страну поставляли концентрированный каннабис из южноамериканской страны.

"Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи. Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки", — заявили в СБУ и добавили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила наркотрафик кокаина под Одессой. По данным правоохранителей, к созданию поставок наркотических средств причастны представители итальянской преступной группировки "Ндрангета". Брикеты с кокаином нашли в ходе таможенного осмотра груза в Морском торговом порту "Южный".

Также Фокус рассказывал, что в Одесской области разоблачили полицейскую, которая продавала кокаин из вещдоков. Как рассказывают в СБУ, капрал полиции в Одесской области неоднократно похищала наркотики из камеры и сбывала кокаин зависимым горожанам при помощи сообщников.