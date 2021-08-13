Під виглядом ліків і косметики. СБУ заблокувала наркотрафік в аеропорту "Бориспіль" (фото)

Наркотичні речовини після перевезення в Україну планували поширювати через власну мережу дилерів. Щомісячний заробіток становив кілька десятків тисяч доларів.

СБУ відзвітувала про блокування двох міжнародних наркотрафіків в Україні. Про це інформує пресцентр Служби безпеки.

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За даними силовиків, один із каналів постачання наркотичних засобів в Україну був заблокований в аеропорту "Бориспіль". Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких звинувачують у спробі провезти партію псевдоефедрину — прекурсор для виготовлення метамфетаміну в кустарних нарколабораторіях.

"Щоб приховати протиправну діяльність, ділки декларували багаж як лікарські засоби. Після переправлення "товару" зловмисники планували реалізувати його через власну мережу дилерів. Встановлено, що затримані входять до складу міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті оптових партій наркотиків із однієї з африканських країн", — йдеться в повідомленні.

У ході оперативних дій, як розповідають у СБУ, було викрито організатора осередку наркоугруповання в Україні. Зараз вирішується питання про оголошення підозр затриманим і обрання їм запобіжного заходу.

Пресцентр СБУ також повідомляє про затримання в Києві ще одного чоловіка, якого підозрюють в організації контрабандного каналу постачання наркотиків в Україну. Під виглядом косметичної продукції, за словами правоохоронців, у нашу країну поставляли концентрований канабіс із південноамериканської країни.

"Для переправлення "товару" вони використовували сервіси міжнародного поштового зв'язку. Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку при отриманні чергової "посилки", — заявили в СБУ та додали, що відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

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Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила наркотрафік кокаїну під Одесою. За даними правоохоронців, до створення поставок наркотичних засобів причетні представники італійської злочинного угруповання "Ндрангета". Брикети з кокаїном знайшли в ході митного огляду вантажу в Морському торговельному порту "Південний".

Також Фокус розповідав, що в Одеській області викрили поліцейську, яка продавала кокаїн із речдоків. Як розповідають у СБУ, капрал поліції в Одеській області неодноразово викрадала наркотики з камери та збувала кокаїн залежним городянам за допомогою спільників.