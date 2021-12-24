"Богородица, Путина прогони": в Харькове ЛГБТ-активисты выступили против президента РФ (фото, видео)

Участники перформанса принесли подарки для лидера соседнего государства – белые тапочки и искусственные мозги.

В Харькове возле консульства России 15 человек устроили перформанс и оставили президенту этой страны Владимиру Путину коробку с подарками. Об этом сообщило "Суспільне".

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Участницы перформанса принесли к росcийскому дипучреждению коробку с подарками. В нее положили игрушечный мозг, книгу об истории Украины, белые тапочки, носки и текст конвенции ООН о защите прав человека и основных свобод.

[ + – ] Оккупировать Украину мог только человек без мозгов, заявили участники перформанса

"Это — мозг. Ведь только человек без мозгов мог оккупировать Украину, вести восьмой год против нее войну и собрать 120 тыс. военных на границе. Этот маленький мозг сделан из парафина, но он лучше той пустоты, которая в голове у Путина", – сказала одна из участниц.

[ + – ] Искусственный мозг лучше, чем пустота в голове у Путина, полагают активисты

По словам организатора акции Анны Шарыгиной, подарки доставили "от имени Адской Николаи и ее ангелов". "Адская Николая" – это феминистическое проявление святого Николая, объяснила она.

[ + – ] Путину принесли белые тапочки

"К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим — никто не приходит. "Адская Николая" приходит к настоящим язычникам. Сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он знал мнение ЛГБТ-сообщества Харькова о происходящем", — сказала Шарыгина.

[ + – ] Возле посольства РФ собрались 15 человек

Во время акции активисты спели "Богородица, Путина прогони". Это название видео "панк-молебна", который устроили в конце февраля 2012 года пять девушек в храме Христа Спасителя в Москве. В их числе были участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова.

Коробку с подарками оставили у входа консульства. Ее осмотрели охранники, но сразу убирать не стали.

На пресс-конференции 23 декабря Путин заявлял о том, что в Украину "засунули исторически российские территории". Также он сказал, что Украина якобы готовит военную операцию на Донбассе и вынуждает Москву готовиться к возможной войне.

Напомним, что 24 декабря в России испытали гиперзвуковую систему "Циркон". Путин заявил, что запуск ракеты прошел "успешно и безупречно".