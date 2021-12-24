"Богородиця, Путіна прожени": у Харкові ЛГБТ-активісти виступили проти президента РФ (фото, відео)

Учасники перформансу принесли подарунки для лідера сусідньої держави – білі капці та штучні мізки.

У Харкові біля консульства Росії 15 людей влаштували перформанс та залишили президентові цієї країни Володимиру Путіну коробку з подарунками. Про це повідомило "Суспільне".

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Учасниці перформансу принесли до російської дипустанови коробку з подарунками. У неї поклали іграшковий мозок, книгу про історію України, білі капці, шкарпетки та текст конвенції ООН про захист прав людини та основних свобод.

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"Це — мозок. Адже тільки людина без мізків могла окупувати Україну, вести восьмий рік проти неї війну і зібрати 120 тис. військових на кордоні. Цей маленький мозок зроблений з парафіну, але він кращий за ту порожнечу, яка в голові у Путіна", — сказала одна з учасниць.

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За словами організатора акції Ганни Шаригіної, подарунки доставили "від імені Пекельної Миколаї та її ангелів". "Пекельна Миколая" – це феміністичний прояв святого Миколая, пояснила вона.

[ + – ] Путіну принесли білі капці

"До добрих діток приходить святий Миколай, до поганих — ніхто не приходить. "Пекельна Миколая" приходить до справжніх язичників. Сьогодні ми принесли подарунки для президента сусідньої держави-агресора, щоб він знав думку ЛГБТ-спільноти Харкова про те, що відбувається", — сказала Шаригіна. .

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Під час акції активісти заспівали "Богородиця, Путіна прожени". Це назва відео "панк-молебну", яке влаштували наприкінці лютого 2012 року п'ять дівчат у храмі Христа Спасителя у Москві. Серед них були учасниці гурту Pussy Riot Марія Альохіна та Надія Толоконникова.

Коробку із подарунками залишили біля входу консульства. Її оглянули охоронці, але одразу прибирати не стали.

На пресконференції 23 грудня Путін заявляв, що в Україну "засунули історично російські території". Також він сказав, що Україна нібито готує військову операцію на Донбасі та змушує Москву готуватися до можливої війни.

Нагадаємо, що 24 грудня в Росії випробували гіперзвукову систему "Циркон". Путін заявив, що запуск ракети пройшов "успішно та бездоганно".