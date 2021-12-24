Мэр Житомира пожаловался, что жители за 3 дня украли елку и разбили игрушки (видео)

Чиновник рассказал, что 10 новогодних игрушек неизвестные разбили ночью палкой. Также пострадала фотозона — воры украли оттуда большую часть декоративных подарков.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин просит горожан не воровать и не уничтожать праздничные новогодние декорации, которые находятся на улицах города. Мэр жалуется, что через несколько дней функционирования фотозоны на улице Михайловской жители города украли большое количество декоративных подарков, уничтожили 10 шаров на елке и похитили елку в деревянном ящике.

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"Я видел фотозону, которую выставили (на Михайловской). Здесь я хочу обратиться еще к житомирян, потому что вечером она была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения и группа подростков просто украла большую часть", — отметил городской голова.

Также он рассказал, что некоторые лица ночью палками пытались сбить шары на елке и десять из них все-таки разбили.

[ + – ] Одна из житомирских фотозон

Также мэр посетовал, что неизвестные в центре города украли елку.

Как сообщают местные СМИ, в ночь на 22 декабря около полуночи в Житомире на главной пешеходной улице Михайловской молодые люди украли одну из восьми елок, которая росла в деревянном ящике.

Похищение зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Отмечается, что елка, которую присвоили неизвестные, была самой большой из восьми деревьев, растущих в ящиках.

[ + – ] Похищение елки

Восемь голубых елок в ящиках установили по улице Михайловской 7 декабря. Средняя высота каждой – 1,5 метра, а цена – 150 гривен. Весной деревца собираются высадить в открытую почву в скверах города.

Напомним, ранее в Мариуполе упала новогодняя елка. Главная елка города высотой 14 метров не выдержала сильных порывов ветра и обрушилась на железное ограждение. Некоторые из горожан начали собирать новогодние игрушки, которыми было украшено дерево.

А в Киеве на центральном вокзале две елки, за которые заплатили 5 млн. гривен, подрядчик так и не установил. Прокуратура расследует кражу средств.