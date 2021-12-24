Мер Житомира поскаржився, що мешканці за 3 дні вкрали ялинку та розбили 10 іграшок (відео)

Чиновник розповів, що новорічні іграшки невідомі розбили вночі палицею. Також постраждала фотозона — злодії викрали звідти більшу частину декоративних подарунків.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин просить містян не красти і не нищити святкові новорічні декорації, які знаходяться на вулицях міста. Мер скаржиться, що за кілька днів функціонування фотозони на вулиці Михайлівській жителі міста вкрали велику кількість декоративних подарунків, знищили 10 куль на ялинці і викрали ялинку у дерев’яному ящику.

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"Я бачив фотозону, яку виставили (на Михайлівській). Тут я хочу звернутися ще до житомирян, бо ввечері вона була зовсім іншою, там була велика кількість декоративних подарунків, але є камери відеонагляду і група підлітків просто вкрала більшу частину", — зазначив міський голова.

Також він розповів, що деякі особи вночі палками намагалися збити кулі на ялинці і десять з них таки побили.

[ + – ] Одна з житомирських фотозон

Також мер побідкався, що невідомі у центрі міста вкрали ялинку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у ніч на 22 грудня близько опівночі у Житомирі на головній пішохідній вулиці Михайлівській молодики вкрали одну з восьми ялинку, яка росла у дерев’яному ящику.

Крадіжку зафіксували камери вуличного відеоспостереження. Зазначається, що ялинка, яку привласнили невідомі, була найбільшою з восьми деревець, що ростуть у ящиках.

[ + – ] Викрадення ялинки

Вісім блакитних ялинок у ящиках встановили на вулиці Михайлівській 7 грудня. Середня висота кожної – 1,5 метрів, а ціна – 150 гривень. Навесні деревця збираються висадити у відкритий ґрунт у скверах міста.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі впала новорічна ялинка. Головна ялинка міста заввишки 14 метрів не витримала сильних поривів вітру та завалилася на залізну огорожу. Дехто з містян почав збирати новорічні іграшки, якими було прикрашене дерево.

А в Києві на центральному вокзалі дві ялинки, за які заплатили 5 млн гривень, підрядник так і не встановив. Прокуратура розслідує крадіжку коштів.