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Украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" украсит необычный арт-объект (фото)

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Арт-объект, Академик Вернадский, Инсталляция, полярная станция, украинская станция Антарктида
Фото: Facebook | На станции "Академик Вернадский" ржавый топливный бак превратят в красивую инсталляцию

Инсталляцию построят вокруг ржавого топливного бака. В результате объект будет похож на эскиз украинского дома, который будто кто-то нарисовал карандашом по памяти.

На украинской арктической станции "Академик Вернадский" появится арт-объект под названием "Дім. Спогади", который будет сооружен вокруг топливного неработающего бака. Инсталляция в виде очертаний дома будет сооружена уже в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ)

Так, топливный бак — это первое, что видят посетители станции, этот объект также попадает на большинство фотографий, которые делают туристы. На данный момент бак выглядит следующим образом:

Академик-вернадский, арт-объект, инсталяция, полярная станция
Неработающий топливный бак на станции "Академик Вернадский"

На протяжении нескольких лет сотрудники НАНЦ хотели сделать территорию более приятной как для полярников, так и посетителей, поэтому возникла идея сделать на основе этого заржавевшего объекта инсталляцию. Проект представляет собой металлический эскиз, повторяющий очертания украинского дома вокруг бака.

Академик Вернадский, Антарктида, стация, полярная станция
Академик Вернадский, Антарктида, стация, полярная станция
Академик Вернадский, Антарктида, стация, полярная станция
Академик Вернадский, Антарктида, стация, полярная станция
Академик Вернадский, Антарктида, стация, полярная станция
Академик Вернадский, Антарктида, стация, полярная станция

"Для наших исследователей это живое воспоминание о доме. Для туристов возможность познакомиться с Украиной через родной для нас, но не банальный, визуальный образ. На стенах бака разместят борды с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами типа грудки чернозема или фрагмента вышиванки", — говорится в сообщении.

Образ украинского дома был составлен на основании анализа зданий в разных областях Украины. По замыслу дизайнеров, инсталляция будет напоминать эскиз, сделанный карандашом, как-будто кто-то сделал зарисовку своего дома по памяти.

Арт-объект будет собран на территории станции из металлических труб, а усиливать устойчивость конструкции авторы проекта намерены тросами. Перед этим "эскиз дома" соберут на территории Украины, чтобы протестировать его пригодность для установки в сложных погодных условиях Антарктиды.

Академик Вернадский, полярная станция, Антарктида, арт-объект, инсталляция
Академик Вернадский, полярная станция, Антарктида, арт-объект, инсталляция
Академик Вернадский, полярная станция, Антарктида, арт-объект, инсталляция
Академик Вернадский, полярная станция, Антарктида, арт-объект, инсталляция

Ожидается, что ледокол "Ноосфера" доставит все необходимые для реализации этого проекта материалы уже в январе 2022 года. Устанавливать арт-объект участники 27-й антарктической экспедиции будут самостоятельно.

Ранее Фокус писал о том, как в конце октября вокруг украинской станции "Академик Вернадский" собрались сотни субантарктических пингвинов дженту.

Также мы сообщали о том, как возле станции откололся край ледника высотой с 7-этажный дом.