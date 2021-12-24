Украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" украсит необычный арт-объект (фото)

Инсталляцию построят вокруг ржавого топливного бака. В результате объект будет похож на эскиз украинского дома, который будто кто-то нарисовал карандашом по памяти.

На украинской арктической станции "Академик Вернадский" появится арт-объект под названием "Дім. Спогади", который будет сооружен вокруг топливного неработающего бака. Инсталляция в виде очертаний дома будет сооружена уже в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ)

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Так, топливный бак — это первое, что видят посетители станции, этот объект также попадает на большинство фотографий, которые делают туристы. На данный момент бак выглядит следующим образом:

[ + – ] Неработающий топливный бак на станции "Академик Вернадский"

На протяжении нескольких лет сотрудники НАНЦ хотели сделать территорию более приятной как для полярников, так и посетителей, поэтому возникла идея сделать на основе этого заржавевшего объекта инсталляцию. Проект представляет собой металлический эскиз, повторяющий очертания украинского дома вокруг бака.

"Для наших исследователей это живое воспоминание о доме. Для туристов возможность познакомиться с Украиной через родной для нас, но не банальный, визуальный образ. На стенах бака разместят борды с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами типа грудки чернозема или фрагмента вышиванки", — говорится в сообщении.

Образ украинского дома был составлен на основании анализа зданий в разных областях Украины. По замыслу дизайнеров, инсталляция будет напоминать эскиз, сделанный карандашом, как-будто кто-то сделал зарисовку своего дома по памяти.

Арт-объект будет собран на территории станции из металлических труб, а усиливать устойчивость конструкции авторы проекта намерены тросами. Перед этим "эскиз дома" соберут на территории Украины, чтобы протестировать его пригодность для установки в сложных погодных условиях Антарктиды.

Ожидается, что ледокол "Ноосфера" доставит все необходимые для реализации этого проекта материалы уже в январе 2022 года. Устанавливать арт-объект участники 27-й антарктической экспедиции будут самостоятельно.

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